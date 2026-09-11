Паста против щетки. 8 мифов о сохранении зубов

Услуги стоматолога сегодня стоят ой, как дорого, поэтому многие из нас более внимательно стали относиться к зубной гигиене. Но по-прежнему вокруг этой темы много мифов. Прокомментировать их aif.ru попросил химика-технолога в стоматологическом производстве Екатерину Крутицкую.

Миф № 1. Натуральные пасты лучше

На самом деле. В последние годы огромным спросом пользуются «натуральные» пасты с активированным углем, содой, травами и глиной в составе. «Для химика слово „натуральный“ мало что говорит о свойствах вещества. Молекула работает в соответствии со своей химической структурой, концентрацией и взаимодействием с другими компонентами, а ее функциональность не зависит от того, была она выделена из растения или синтезирована в лаборатории. У синтетического сырья есть огромное технологическое преимущество: мы можем значительно точнее контролировать его чистоту, концентрацию и воспроизводимость от партии к партии», — поясняет эксперт.

Яркий пример маркетингового успеха — активированный уголь. Он не отбеливает структуру зуба, а работает только с поверхностными загрязнениями. Сделать зубы белее, чем они есть от природы, он неспособен. Сода же, по словам эксперта, напротив, незаслуженно записана в агрессивные абразивы. На самом деле бикарбонат натрия имеет относительно низкую абразивность, а клинические исследования показывают, что пасты с содой ним могут эффективно помогать удалению зубного налета.

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Миф № 2. Если паста дорогая и качественная, ею может пользоваться вся семья.

На самом деле. Это удобно, но неправильно. Хорошо иметь как минимум отдельную детскую пасту, имеющую более мягкий вкус, а для взрослых продукт подбирать в зависимости от имеющихся проблем.

«У ребенка, мамы и бабушки уход за зубами должен решать совершенно разные задачи. Детям в первую очередь нужна эффективная профилактика кариеса и, соответственно, паста, которую он сможет спокойно использовать каждый день. У взрослого могут быть чувствительность зубов, воспаление десен, пигментированный налет, а пожилого человека часто беспокоят сухость полости рта, оголение шеек и корней зубов, повышенный риск корневого кариеса. Для решения этих задач нужны разные пасты», — отмечает Екатерина Крутицкая.

Миф № 3. Хорошая паста заменит собой профессиональное отбеливание.

На самом деле. Отбеливающие пасты работают, но действуют только на внешние пигменты. Они удаляют окрашивание от кофе, чая, табака, красного вина, но не поменяют естественный цвет эмали, так как не проникают внутрь зуба, как это делают пероксиды в кабинете стоматолога. Эффект от таких паст будет заметен, но он будет временным.

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Миф № 4. Только с помощью пасты можно снять повышенную чувствительность зубов.

На самом деле. Смотря по какой причине зубы приобрели повышенную чувствительность. Если дело в эрозии эмали — то паста бессильна. Если же ситуация менее серьезная, то пасты могут помочь. Реминерализирующие пасты должны содержать компоненты, способные влиять на процессы деминерализации и реминерализации. Среди них лидируют фториды, также эту функцию может выполнять гидроксиапатит.

Миф № 5. Если регулярно пользоваться противовоспалительными пастами, можно избавиться от пародонтита.

На самом деле. Нет, пародонтит требует серьезного и часто комплексного лечения, в том числе, хирургического. Противовоспалительные пасты работают при наличии соответствующих компонентов в составе, например хлоргексидина. Такие пасты обычно назначаются по показаниям, а не как средство для постоянного использования.

Миф № 6. Нельзя изо дня в день пользоваться одной пастой, их надо периодически чередовать.

На самом деле. В интернете часто фигурируют советы чередовать пасты, меняя их ежемесячно. Научных оснований для этого, по мнению эксперта, нет. Эмаль не «привыкает» к фториду, а активные компоненты не перестают работать из-за длительного использования. «Менять пасту имеет смысл, только если изменилась задача: появились чувствительность или воспаление, вырос риск кариеса. В этом случае стоматолог назначил специальное средство», — говорит эксперт.

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Миф № 7. Чтобы хорошенько почистить зубы, надо выдавить полоску пасты во всю длину щетки.

На самом деле. По словам эксперта, это, скорее, образ из рекламы, а не реальная необходимость. Для обычного взрослого человека достаточно количества пасты размером с горошину, как и для детей от 3 до 6 лет, а более младшим детям хватит пасты размером с рисовое зерно.

Эффективность чистки определяется не количеством пасты, а техникой, временем и полнотой удаления зубного налета. Исключение — высокофтористые пасты с концентрацией 5000 ppm, которые используют по назначению врача и под его контролем.

И еще важный момент: важно не полоскать рот после чистки большим количеством воды: достаточно сплюнуть избытки жидкости и дать фториду остаться на зубах.

Миф № 8. Хорошая паста важнее зубной щетки.

На самом деле. По словам эксперта, этот миф содержит, пожалуй, самый главный вопрос. И щетка, и паста одинаково важны. Но преимущественное значение имеют не они, а правильная техника чистки зубов и регулярность.

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«Щетка выполняет механическую работу, а паста — химическую. Можно купить самую сложную пасту в мире, но, если значительная часть поверхности зубов регулярно остается покрыта биопленкой, никакой активный ингредиент не сможет восполнить недостатки техники чистки, — поясняет эксперт. — Щетка нужна, чтобы разрушить и удалить зубную биопленку, а вместе с пастой в полость рта попадают активные компоненты. Паста не заменяет чистку, но благодаря ей зуб получает дополнительную защиту».

Чистить зубы, конечно же, нужно два раза в день не менее двух минут, сильно не надавливая на щетку. Если щетка изношена, то самой правильной пасте будет сложно проникнуть к нужным участкам. Менять щетку надо по состоянию щетины — не строго через 3 месяца использования, а когда пучки распушатся и потеряют форму. Лучше выбрать щетку с мягкой синтетической щетиной, с закругленными кончиками волокон, а не гнаться за натуральной щетиной. Не существует зубной пасты, которая компенсирует плохую чистку. Но правильно подобранная паста делает хорошую чистку значительно эффективнее.