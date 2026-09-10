Явка будет высокой, Москва — эталон. ВЦИОМ и ФОМ дали прогнозы на выборы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и фонд «Общественное мнение» (ФОМ) представили прогнозы на грядущие выборы в Госдуму. Каждый из них пророчит победу «Единой России», но из-за отличия в методах — с разной успешностью.

Разница в методах подсчёта

Прогноз ВЦИОМ опирается на комбинированное исследование, сочетающее телефонный опрос с личным интервью. По данным центра, явка составит 54%, это на два процента больше, чем пять лет назад. «Единой России» свои голоса отдадут от 51% до 53%, что выше результата 2021 года.

«Основная причина — партию поддерживает президент. Он неоднократно высказывал свою позицию в отношении партии, это сказывается на мнении наших избирателей. Во-вторых, в нашем обществе фиксируется эффект консолидации, который приводит к объединению людей вокруг власти. Третий — очень важный фактор. Это сильный список. Как только в нашей анкете мы ввели указания на представителей пятёрки, то показатели „Единой России“ сразу начали расти. Последний фактор — эффективная агитационная кампания», — рассказал директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По прогнозу ВЦИОМ, КПРФ наберёт от 13% до 15%. ЛДПР и «Новые люди» — примерно поровну — от 9% до 11%. «Справедливая Россия» окажется в зоне риска — 4%–6%.

Прогноз ФОМ основан на личных интервью, полученных путём поквартирного обхода. Их оценка явки также составляет 54%, но «Единая Россия» не преодолеет 50% порога — 47%–49%. По прогнозу ФОМ, второе место займёт КПРФ с 14%–17%, третье — ЛДПР (10%–12%), «Новые люди» наберут 8%–9%, а «Справедливая Россия» преодолеет 5-процентный барьер.

Пять причин популярности партии президента

По словам научного руководителя Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, успех «Единой России» объясняется пятью «П»: президент, программа, повестка, подход и персоналии. «Сплочённость вокруг лидера играет огромную роль. Рейтинг одобрения президента остаётся на высоком уровне, и этот рейтинг перекладывается на партию, которую он поддерживает. Программа: впервые в этом году „Единая Россия“ провела довольно широкую кампанию, отчётную кампанию по тому, как исполнялась предыдущая народная программа. Это три с половиной миллиона наказов избирателей, по которым сегодня представители партии на дебатах активно показывают избирателям и говорят о том, что они выполняют их наказы», — отметил Чеснаков.

«Персоны. Пятёрка отличается по составу от предыдущего избирательного цикла. Остался Сергей Викторович Лавров, появились новые лица. Партия на примере своих лидеров, тех, кто вошёл в этот федеральный список, демонстрирует обновление, демонстрирует новые смыслы, — объяснил эксперт. — Второе место в списке — Сергей Семёнович Собянин. Мэр Москвы. И ещё раз скажу, что, наверное, нехорошее слово — „стандарт губернатора“, „стандарт главы региона“. Мне кажется, даже лучше говорить об эталоне. Почему? Мало того, что он возглавляет комиссию Госсовета по государственному управлению. Мало того, что он задаёт некоторые стандарты. Москва сегодня — в лидирующих позициях не только в России и не только в Европе, но и в мире по комфорту. Москвичи выделяют, что за последнее время они даже изменили свои привычки в связи с тем, что город стал более комфортным, более удобным. Кто-то говорил в своё время, что в России существует некое противостояние Москве. Я бы отметил, что в России почти нет такого противостояния, как человек, родившийся за пределами Москвы. Есть некоторая нелюбовь к москвичам, это правда, но все любят столицу, и эта любовь переносится на фигуру мэра», — подчеркнул научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

«Одна из тем внешнего давления — это попытка разыграть традиционные противостояния: национальный вопрос, Москва — периферия, религиозные мишени и так далее. Для нас, социологов, было очень интересно, что Собянин — в списке „Единой России“, — высказался директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. — У нас происходит очень интересная вещь — исследование собственно московского успеха и образа Москвы как некого образа будущего для страны вообще. Мы видели в ходе избирательной кампании, что это, безусловно, считывалось, по крайней мере, сторонниками партии и людьми, которые собираются голосовать за партию».