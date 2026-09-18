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Кардиолог Васильева назвала пять симптомов инфаркта

istockphoto.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Врач-кардиолог Ирина Васильева назвала пять симптомов инфаркта, которые можно ошибочно принять за признаки других заболеваний. По ее словам, в некоторых случаях состояние может протекать без характерной боли за грудиной.

Первым симптомом специалист назвала внезапную резкую одышку. Человеку становится трудно дышать, при этом боли может не быть.

«Второй момент — это боль в области живота, тошнота, рвота. Можно подумать, что вы отравились или у вас какие-то другие проблемы с желудочно-кишечным трактом», — рассказала доктор.

Третий симптом — боль не в груди, а в челюсти, верхней конечности, под лопаткой или в области позвоночника. По словам кардиолога, такую боль можно принять за зубную или скелетно-мышечную.

Четвертым признаком специалист назвала внезапную сильную слабость. Речь, по ее словам, идет не об обычной усталости, а о состоянии, при котором человек не может заниматься привычными делами и вынужден все время лежать.

Пятый симптом — головокружение, предобморочное или обморочное состояние.

Васильева подчеркнула, что инфаркт нередко протекает без классической давящей или сжимающей боли за грудиной и в левой половине грудной клетки.

По словам врача, при наличии у пациента высокого сердечно-сосудистого риска, сахарного диабета, артериальной гипертензии или дислипидемии, а также в старшем возрасте перечисленные симптомы могут указывать на инфаркт.

Ранее врач объяснил, как сохранить сосуды и артерии здоровыми.
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Здоровьекардиологиясимптомыинфаркт
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