При похолодании кровеносные сосуды сужаются, из-за чего давление может повышаться даже у людей, регулярно принимающих препараты от гипертонии, рассказала KP.RU кардиолог Ольга Перфильева.

По словам врача, осенью и зимой ситуацию усугубляют изменения привычного распорядка. Люди меньше гуляют и чаще едят солёные продукты. Недостаток активности ухудшает контроль давления, а избыток соли задерживает воду и увеличивает объём циркулирующей крови.

«Для домашнего контроля лучше измерять давление утром и вечером в спокойном состоянии», — рекомендовала Перфильева.

Перед процедурой специалист посоветовала спокойно посидеть пять минут, затем выполнить два измерения с небольшим интервалом. Результаты стоит записывать: врачу важны показатели за несколько дней, а не только максимальное значение. От прогулок в холодное время года кардиолог отказываться не рекомендует.

Доцент Пироговского университета Эльвира Хачирова также напомнила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно не пропускать назначенные препараты и обсуждать режим их приёма с врачом.