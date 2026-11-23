Сырые или недостаточно приготовленные мясо и рыба могут содержать возбудителей инфекций и паразитов, которых невозможно определить по запаху, вкусу или внешнему виду, рассказала инфекционист Российской детской клинической больницы Дарья Намазова в беседе с RT.

«С недостаточно прожаренной птицей и свининой могут передаваться возбудители кишечных инфекций: сальмонелла, кампилобактер, отдельные типы кишечной палочки», — предупредила врач.

По её словам, мясо также может быть источником паразитов. В частности, личинки трихинелл встречаются в мясе диких животных. Риски при употреблении рыбы зависят от её вида и обработки: паразиты могут передаваться как с пресноводной, так и с морской рыбой.

Намазова рекомендовала доводить мясо, рыбу и яйца до полной готовности, выбирать пастеризованное молоко, а сырое — кипятить. Посол, маринование, холодное копчение и бытовое замораживание она призвала не считать гарантией обеззараживания.

Особую осторожность врач рекомендовала беременным, маленьким детям, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом, для которых некоторые пищевые инфекции особенно опасны.