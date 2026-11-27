Повышение ферритина может сопровождать инфекцию или воспалительный процесс, рассказал иммунолог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Об этом сообщает 1tv.ru.

Врач объяснил, что ферритин относится к белкам острой фазы. При воспалении его повышение связано со связыванием железа, которое необходимо в том числе микроорганизмам.

«Потому что он будет связывать вот эти атомы железа, чтобы не поделиться с микробами и врагом», — пояснил Продеус.

Елена Малышева сравнила ферритин с сейфом для хранения железа. Продеус уточнил, что одна его молекула способна содержать около 4,5 тысячи атомов этого элемента.

В программе также отметили, что высокий ферритин может указывать на перегрузку организма железом. Поэтому само по себе увеличение показателя не обязательно свидетельствует об улучшении здоровья.