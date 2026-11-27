Высококалорийные десерты и сладкие напитки могут способствовать набору веса, который нередко сопровождается нарушениями овуляции, рассказала «Вечерней Москве» диетолог Ирина Писарева.

По словам врача, жировая ткань действует как эндокринный орган и влияет на гормональный баланс. Кроме того, инсулинорезистентность часто сопутствует синдрому поликистозных яичников и может усиливать его проявления.

«При этом нет подтвержденных данных о том, что именно сладости вызывают поликистоз или бесплодие», — подчеркнула Писарева.

Врач отметила, что на репродуктивное здоровье влияет комплекс факторов, включая возраст обоих партнёров, хронические заболевания, питание и физическую активность.

Для сокращения сладкого она предложила постепенно заменять газировку водой, а шоколад — фруктами. Если менструальный цикл стал нерегулярным или появились другие проблемы, необходимо обсудить их с гинекологом.