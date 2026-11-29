30 ноября 2026 года чтят память Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского, и преподобного Никона, игумена Радонежского. На Руси в последний день осени закатывали зиму – то есть устраивали поездки на санях. Принято было устраивать народные гулянья с хороводами и песнями.

О чем вспоминают в Церкви 30 ноября 2026 года. Историческая справка

Григорий. Григорий родился во II веке в Неокесарии Понтийской. Он был выходцем из обеспеченной и знатной семьи. Отец был его язычником, и, воспитывая в своей вере, давал ему прекрасное образование, рассчитывая, что он станет адвокатом. Но в 14 лет он осиротел и переехал с братом в Палестину. В тот период в Кесарии Палестинской действовала богословская школа знаменитого христианского проповедника Оригена. Григорий и его брат познакомились с Оригеном и оба мальчика стали его учениками. Оба крестились, а затем Григорий стал на какое-то время отшельником. В 245 году епископ Амосийский Федим рукоположил его епископом Неокесарийским. Господь сделал его способным свершать чудеса. Он стал автором многих богословских трудов, в том числе Символа веры Григория Чудотворца. Дата его смерти неизвестна.

Рака с мощами преподобного Никона. Фото: Commons.wikimedia.org

Никон. Будущий второй игумен Троице-Сергиевого монастыря, который стал приемником преподобного Сергия Радонежского, родился в 1352 году в Юрьеве-Польском. Юношей он прослышал про Сергия и возжелал стать у него иноком. Однако Сергий не сразу принял Никона, он просто решил испытать серьезность намерений юноши. Он отправил его под крыло старца Афанасия Высоцкого. У него он быстро преуспел в учении, стал подвижником и учитель рукоположил его в сан священника. Уже в этом статусе Никон вернулся в лавру в 1375 году, где уже с радостью был принят Сергием. Он вскоре приблизил к себе талантливого ученика. Никон много общался с учителем, а в свободное время занимался монастырскими делами, а ночи проводил в молитвах. В 1392 году Сергий назвал икона своим преемником, а сам ушел в затвор, предчувствуя свою смерть. Через полгода Сергий умер. Никон на некотороевремя ушел в затвор, передав руководство Савве Сторожевскому. А затем вернулся. Тогда Никон стал игуменом Троице-Сергиевой лавры – он бережно хранил все, связанное с учителем, трудился наравне с другими монахами, много молился. В период его правления монастырь пережил трудные времена. В 1408 году обитель была полностью разрушена войсками хана Едигея – спасти удалось лишь книги и иконы Никон начал восстановление монастыря из руин, при закладке каменного храма были обретены мощи преподобного Сергия. Вскоре обитель украсилось пуще прежнего – расписывали храмы Андрей Рублев и Даниил Черный. Скончался Никон в глубокой старости и был похоронен у раки своего духовного учителя.

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Смысл праздника

Вспоминаются столпы православной веры, чей жизненный подвиг – пример для всех нас.

Традиции богослужения

Служба святителя Григория Неокесарийского шестеричная, совершается вместе со службой Октоиха.

Народные приметы погоды

По погоде этого дня судили о зиме: до полудня она определяя погоду первой половины сезона, после полудня – второй половины.

Месяц виден хорошо – к морозам.

Венчик светиться вокруг луны – к улучшению погоды.

Темный лед к хорошему урожаю.

Кому молиться о долгой жизни? Подробнее

Что можно делать 30 ноября 2026 года

Хороший день для прогулок и общения.

Принято посещать баню.

Хорошо обещать что-то в этот день себе, но следует потом это обязательно исполнить.

Принято проводить вечер с близкими.

Что нельзя делать 30 ноября 2026 года

Нельзя затевать ссоры.

Очень плохо потерять что либо – особенно обручальное кольцо.

Нельзя примерять ничего чужого.

Плохой день для начала поездки.

Не посещайте парикмахера, особенно не одобряются стрижки.

Кому молиться о помощи? Подробнее

Что можно есть 30 ноября 2026 года. Постные правила

Нельзя есть ничего скоромного – день постный. Можно использовать растительное масло.

Интересный факт

Сон этого дня считался вещим – его следовало запомнить.