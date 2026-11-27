Перед массажем пихтовый веник заливают кипятком и настаивают около получаса, рассказал банщик Виктор Закамалдин в программе «Доброе утро» на Первом канале. Об этом сообщает 1tv.ru.

Пока веник настаивается, тело разогревают дубовым веником. Полученный пихтовый настой процеживают, разбавляют водой и используют для подачи пара.

Для массажа Закамалдин предложил натереть 50 граммов хвойного мыла, залить горячей водой и взбить пену через мешок для стирки. Её наносят на кожу, после чего растирают тело пихтовым веником, используя его как мочалку.

«В завершение хорошенько растираем подошвы. Тут много биологически активных точек», — пояснил Закамалдин.

Описанную процедуру завершают тёплым душем, после которого на кожу наносят пихтовый настой.