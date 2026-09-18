Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 3 минуты
397

Берите сливки и он не упадет. Шеф Лебедев раскрыл приемы для пышного омлета

Старайтесь не трогать омлет лишний раз, не открывать крышку и духовку. С опытом можно будет определить на глаз, готов омлет или нет.
Старайтесь не трогать омлет лишний раз, не открывать крышку и духовку. С опытом можно будет определить на глаз, готов омлет или нет. iStock

Просто взбить яйца и довести до готовности на сковороде под крышкой. Они поднимаются, омлет становится пышным. Вот только после приготовления, когда выключаете огонь и поднимаете крышку, омлет внезапно падает. И вся пышность исчезает. Кажется, что нужно лучше взбивать? А вот и нет. Как сделать пышный вкусный омлет, так чтобы он не падал после окончания приготовления рассказал Александр Лебедев, шеф-повар ресторана Savras:

Я готовлю омлет следующим образом. Сначала я разогреваю сковороду со сливочным маслом. Важно, чтобы масло начало кипеть — это видно по его поведению. Затем я наливаю яичную смесь и даю ей немного собраться на сковороде. Технология простая, но есть важные нюансы.

Взбивание

Нет особого смысла тщательно взбивать яичную смесь, это не имеет значения. Просто взбили вилкой до однородной массы и все.

Что добавить

Я использую для омлета сливки, молоко или сметану. Чем жирнее добавка, тем лучше — омлет будет нежнее. Отлично — 33% сливки. Можно еще добавить теплого сливочного масла прямо в яичную смесь. Я разогреваю сливочное масло, вливаю его в яичную смесь. Горячее масло уже подзавернет желтки и белки, и я его допреваю уже на сковородке.

Скрэмбл, фриттата, тамагояки. Топ-10 вкусных блюд из яиц Подробнее

Температура сковороды

Вот это очень важно. Сковорода должна быть горячей, но не раскаленной, не нужно чтобы она кипела и шипела. Я определяю нормальную температуру опытным путем — все зависит от того, какая у вас плита, от силы нагрева ваших комфорок. У меня нагрев стоит на двойке или тройке, небольшой огонь. Тут все определяется опытным путем, жаришь один омлет, смотришь, как работает плита, запоминаешь режим, на котором готовил. Так через несколько раз — понимаешь, как жарить.

Запекание

Важно довести омлет до готовности в духовке. Вот в этом весь секрет.

После того как я наливаю смесь на сковороду, я немножко помогаю ему собраться лопаткой, а потом уже ставлю запекать. Важно не передержать омлет, он будет сухим.

Когда он сверху уже схватился, но внутри еще сырой, я аккуратно скручиваю омлет и он допекается. Омлет в это время начинает расти изнутри.

Яйцо пашот готовится очень легко, если соблюдать простые правила.
Без лохмотьев по кастрюле. Легкий способ приготовить яйца пашот Подробнее

Температура духовки

Когда я допекаю омлет в духовке, я использую верхний нагрев при температуре около 120 градусов — но сути надо не запечь, а подогреть. Важно нагреть продукт внутри и не потерять это тепло.

Технология приготовления

  • Разогреваете сковороду, но не перекаливаете ее;
  • Бросаете масло, даете ему нагреться;
  • Наливаете омлетную смесь, даете ей немного прихватиться на сковороде, лопаткой собираете, чтобы была форма;
  • Убираете сковороду под гриль или в духовку ставите с верхним нагревом;
  • Омлет вздувается, скручиваете его в ролл или складываете пополам;

Держите еще пару минут и можно подавать.

Важно! Старайтесь не трогать омлет лишний раз, не открывать крышку и духовку. С опытом можно будет определить на глаз, готов омлет или нет.

Сколько времени варить яйца вкрутую, всмятку и «в мешочек». Инфографика Подробнее

Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
КухняРецептыомлетсоветы шеф-поваракулинарные рецепты
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Поиск рецептов
Уровень сложности
Расширенные параметры поиска
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть