Почему свёкла и морковь сохнут ещё до уборки?

Отвечает агроном Павел Лагута.

У свёклы в первую очередь осмотрите листья. Если на них много мелких округлых пятен со светлой сероватой серединой и красно-бурым ободком, это характерная картина церкоспороза. Болезнь начинается со старых наружных листьев, затем пятна соединяются, ботва буреет и постепенно отмирает.

Фото: АиФ/ Денис Терентьев

Церкоспороз особенно быстро идёт в тёплую влажную погоду, после дождей, продолжительных рос и частого полива по листьям. Поэтому сильнее страдает свёкла в низинах и на плохо продуваемых грядках. Севооборот уменьшает запас инфекции, но полностью от неё не защищает: возбудитель сохраняется на растительных остатках и сорняках, а заражение может прийти с соседних посадок.

На дачной столовой свёкле в сентябре, когда уборка уже близко, экспериментировать с препаратами не стоит. Сильно больную ботву удаляют, корнеплоды выкапывают без затягивания и после просушки перебирают.

Фото: АиФ/ Денис Терентьев

У моркови преждевременное усыхание листьев чаще связано с альтернариозом. Болезнь начинается с краёв старой ботвы: появляются тёмно-бурые, почти чёрные участки, черешки темнеют, листья ложатся и отмирают. При церкоспорозе моркови пятна обычно мельче и светлее и чаще заметны на молодых листьях.

Если до уборки остаётся время, против альтернариоза можно применить «Шриланк», «Амистар Голд», «Ронилан», «Протазокс». Первую обработку проводят при появлении пятен, вторую — через 10–14 дней. Максимум две обработки, до уборки должно оставаться не менее 12 суток. Если морковь нужно копать раньше, обработку пропускают.

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Есть и другая причина усыхания. Если ботва вянет отдель­ными пятнами на грядке, но характерных пятен на листьях нет, выкопайте несколько растений. Потемневшие, размягчённые или растрескавшиеся ткани корнеплода, отмершие боковые корешки указывают на корневые гнили — фузариозную, ризоктониозную и другие.

В конце сезона лечить такую морковь или свёклу проливами уже бессмысленно. Больные экземпляры убирают, полив сокращают, здоровые корнеплоды выкапывают и хорошо просушивают. На следующий год нельзя допускать застоя воды, образования плотной почвенной корки и резкого перехода от длительной засухи к обильному поливу. Семена лучше использовать протравленные.