Почему свёкла и морковь сохнут ещё до уборки?
У свёклы и моркови ещё до выкопки начинает отмирать ботва. Можно ли остановить болезнь в конце сезона?
Алексей Васильев, Реутов
Отвечает агроном Павел Лагута.
У свёклы в первую очередь осмотрите листья. Если на них много мелких округлых пятен со светлой сероватой серединой и красно-бурым ободком, это характерная картина церкоспороза. Болезнь начинается со старых наружных листьев, затем пятна соединяются, ботва буреет и постепенно отмирает.
Церкоспороз особенно быстро идёт в тёплую влажную погоду, после дождей, продолжительных рос и частого полива по листьям. Поэтому сильнее страдает свёкла в низинах и на плохо продуваемых грядках. Севооборот уменьшает запас инфекции, но полностью от неё не защищает: возбудитель сохраняется на растительных остатках и сорняках, а заражение может прийти с соседних посадок.
На дачной столовой свёкле в сентябре, когда уборка уже близко, экспериментировать с препаратами не стоит. Сильно больную ботву удаляют, корнеплоды выкапывают без затягивания и после просушки перебирают.
У моркови преждевременное усыхание листьев чаще связано с альтернариозом. Болезнь начинается с краёв старой ботвы: появляются тёмно-бурые, почти чёрные участки, черешки темнеют, листья ложатся и отмирают. При церкоспорозе моркови пятна обычно мельче и светлее и чаще заметны на молодых листьях.
Если до уборки остаётся время, против альтернариоза можно применить «Шриланк», «Амистар Голд», «Ронилан», «Протазокс». Первую обработку проводят при появлении пятен, вторую — через 10–14 дней. Максимум две обработки, до уборки должно оставаться не менее 12 суток. Если морковь нужно копать раньше, обработку пропускают.
Есть и другая причина усыхания. Если ботва вянет отдельными пятнами на грядке, но характерных пятен на листьях нет, выкопайте несколько растений. Потемневшие, размягчённые или растрескавшиеся ткани корнеплода, отмершие боковые корешки указывают на корневые гнили — фузариозную, ризоктониозную и другие.
В конце сезона лечить такую морковь или свёклу проливами уже бессмысленно. Больные экземпляры убирают, полив сокращают, здоровые корнеплоды выкапывают и хорошо просушивают. На следующий год нельзя допускать застоя воды, образования плотной почвенной корки и резкого перехода от длительной засухи к обильному поливу. Семена лучше использовать протравленные.