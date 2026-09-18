Умерла сценарист фильма «Там на неведомых дорожках» Алла Ахундова

В Азербайджане в 86 лет умерла заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, сценарист, поэтесса и переводчица Алла Ахундова, передает kino-teatr.ru.

Ахундова появилась на свет в Москве в 1939 году. Её творческий путь начался в 1957-м, когда ее ранние стихотворения опубликовали в издании «Московский комсомолец». В 1964-м она получила диплом Литературного института имени Максима Горького, а спустя три года успешно завершила Высшие сценарные курсы.

В её послужном списке — сценарии к таким советским кинокартинам, как «Там на неведомых дорожках», «Хлеб поровну» и «Яблоко как яблоко».

Кроме того, Ахундова занималась переводами произведений известных азербайджанских авторов на русский язык. В 1970 году ей присудили Государственную премию Азербайджанской ССР, а в 1988-м присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств республики.

Режиссёр Октай Миркасимов подчеркивал, что даже только один ее сценарий способен обеспечить ей место в истории кино. Литературный критик Станислав Лесновский, активно работавший в 1970-е, считал Ахундову одной из трех ключевых фигур в женской поэзии Советского Союза того времени.

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