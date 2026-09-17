Умер художник Питер Макс, писавший портреты президентов США и Тейлор Свифт

Американский художник поп-арта Питер Макс, известный использованием в своих работах психоделических форм, умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Художник, иллюстратор и график ушел из жизни в понедельник, 14 сентября, уточняет СМИ со ссылкой на его сына. Причина смерти не озвучивалась, но известно, что мужчина страдал от прогрессирующей деменции.

«Яркие, психоделические поп-арт-работы [Макса] выражали оптимизм движения «цветочной силы» 1960-х годов и украшали все — от почтовых марок до круизного лайнера», — отмечается в материале телеканала.

Макс начал карьеру в графическом дизайне в 1960-х годах, и его работы до сих пор остаются популярными. Он был официальным художником Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу, гонки «Индианаполис 500» и многих других мероприятий. Работы Макса украшали самолет Boeing 777 и круизный лайнер Norwegian Cruise Line. Также он писал портреты, например президентов США и американской певицы Тейлор Свифт.

Ранее сообщалось, что в возрасте 70 лет ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Наталья Данилова, сыгравшая Варю Синичкину в фильме «Место встречи изменить нельзя».