Умер актер Круусемент, игравший с Мироновым и Далем в «Моем младшем брате»

Советский и эстонский актер и режиссер театра и кино Арво Круусемент умер в возрасте 98 лет. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.РУ».

Артиста не стало в среду, 9 сентября.

Круусемент снимался в таких фильмах, как «Мой младший брат» (в нем также сыграли Людмила Марченко, Олег Даль и Андрей Миронов), «Я — “Берёза”», «Испанский вариант», «Дикие лебеди» и «Визит старой дамы».

В качестве режиссера он работал над такими кинолентами, как «Дон Жуан в Таллине», «Зимний отпуск», «Суровое море», «Свора». Но наибольшую известность ему принесла экранизация повестей эстонского писателя Оскара Лутса — «Весна», «Лето» и «Осень».

Ранее сообщалось, что ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Нина Попова, снимавшаяся в том числе в сериале «Москва. Три вокзала».