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Умер актер из сериала «Кадетство» Аркадий Куликов

Соцсети
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

В возрасте 76 лет скончался заслуженный артист Российской Федерации и ветеран Тверского государственного театра кукол Аркадий Куликов. Он также известен ролью в сериале «Кадетство». О его смерти aif.ru сообщили бывшие коллеги Куликова.

«Да, Аркадий Куликов умер...» — подтвердили коллеги.

Актриса Тверского театра кукол Ольга Брузе в беседе с aif.ru назвала Куликова прекрасным актером и душевным человеком.

«Мне повезло что я успела с ним поработать», — добавила она.

Аркадий Куликов родился 28 мая 1950 года в Лихославле. Окончил Калининское культурно‑просветительное училище в 1972 году. С 1973 года служил в Калининском (позже Тверском) театре кукол, отдал сцене более 40 лет, ушёл на заслуженный отдых в 2016 году.

В театре он сыграл множество ролей, среди которых - крокодил Кирилл («Таинственный Гиппопотам»), Дьявол («Божественная комедия»), Шер‑Хан и Каа («Маугли»), Арлекин («Арлекин, или слуга трёх господ»), Семён Семёныч («Самоубийца»), кардинал Ришелье («Три мушкетёра»), Гулливер («Последнее путешествие Гулливера») и другие.

Куликов также снялся в нескольких эпизодах фильмов и сериалов - в 1 сезоне сериала «Кадетство» сыграл роль забулдыги в кафе, также он появлялся в таких картинах, как «Провинциальные страсти» (2006), «Параллельно любви» (2004), «История лётчика» и «Вольная грамота» (2018).
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