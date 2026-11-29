Народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов сегодня отмечает 60-летие. Актера поздравил его сын Петр: «С Днем Рождения тебя! Папа, спасибо тебе большое за то, что ты всегда мне помогал, даже, когда был занят».

Он сделал это во время эфира на телеканале «Россия» на сцене Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», в жюри которого много лет входит Евгений Миронов.

Поздравление артиста стало одним из главных сюрпризов вечера. Все началось с добрых слов от сестры Оксаны, затем на сцену вышел сын юбиляра Петр. Музыкальным номером Евгения Миронова поздравили артисты Театра Наций Юлия Пересильд, Александр Новин и другие, а также выпускники проекта «Синяя птица» - звезды роллер-спорта Маргарита Комаровская с Романом Щаповым и скрипач Лука Моромов (победитель 10-го сезона), исполнив песню «Веселый ветер» под аккомпанемент Дениса Мацуева. На протяжении всей программы на экране показывали фрагменты из знаковых фильмов с участием юбиляра: «Любовь», «Идиот» и масштабной исторической драмы «Арсеньев».

В ответ Евгений Миронов поделился с юными участниками конкурса историей из своего детства.

«Однажды, когда я учился в школе в Саратовской области, учительница спросила меня, кем я хочу стать. Я ответил: артистом, - рассказал Миронов. - Она громко засмеялась и сказала: «И где будешь работать?». Я сказал: в театре в Москве. И пока шел домой, подумал: раз я это сформулировал, значит, должен обязательно выполнить. На этом пути со мной были удивительные люди, с которыми я прошел огонь, воду и все, что можно пройти на сложном пути. Они помогли мне осуществить мою мечту. И вам, дорогие ребята, я хочу сказать: не бойтесь своих мечтаний — мы поможем их осуществить!».