Страшная болезнь вернулась: рак забрал актрису из «Следа» Шерлинг в 46 лет

Актриса Анна Шерлинг, знакомая миллионам зрителей по ролям в сериалах «След», «Папины дочки» и других проектах, ушла из жизни в возрасте 46 лет. О страшной новости сообщили в окружении артистки, а позже подтвердил и ее отец, известный режиссер Юрий Шерлинг.

Через что пришлось пройти актрисе за свою недолгую, но очень насыщенную жизнь, - в материале aif.ru.

Тишина в ответ

Для тех, кто знал Анну близко, день её ухода из жизни стал моментом пронзительной боли. Ее подруга призналась, что в момент смерти словно почувствовала неладное.

«Когда Ани не стало, я как почувствовала, написала ей в этот день: "Анечка, привет, ты как?". А в ответ тишина. Думала еще, что как-то странно, обычно она сразу отвечает или перезванивает...» — с горечью вспоминает собеседница aif.ru.

Пыталась продлить жизнь, чтобы подольше находиться с детьми

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Как рассказала подруга актрисы, Анна несколько лет боролась с раком груди. Это была изнурительная война, в которой на определенном этапе удалось одержать победу, но болезнь вернулась с новой силой.

«На определенном этапе рак удалось победить, но, к сожалению, возник рецидив. У Ани пошли метастазы в голову», — рассказывает подруга.

Страшные симптомы дали о себе знать в начале года. Анна теряла зрение и жаловалась на провалы в памяти. Она понимала, что уходит, но до последнего вздоха думала не о себе, а о своих четверых детях.

«В последний раз с Аней мы общались в начале года. Я спрашивала: "Анечка, как ты?" На что она ответила: "Я пытаюсь выжить..." Тогда уже было понятно, что всё идет к логическому завершению, она теряла зрение. Я говорила: "Ты же понимаешь, что не существует таблетки, которая полностью может тебя излечить?". Аня отвечала: "Конечно, понимаю, я только пытаюсь продлить жизнь, чтобы подольше находиться с детками"», — делится воспоминаниями подруга.

Борьба за жизнь и предательство в разгар болезни

Последние месяцы жизни актрисы превратились в настоящий ад не только из-за физических страданий, но и из-за финансовых проблем. Лечение требовало огромных средств: дорогостоящие препараты нужно было закупать за рубежом, курсы шли каждые две недели. Друзьям приходилось буквально собирать деньги по крупицам.

По словам подруги, еще одним большим ударом, помимо болезни, для Анны стал развод с супругом. Вместо поддержки в трудную минуту, семья столкнулась с дележом имущества.

«Они пытались делить имущество, Аня хотела выдернуть хоть какие-то деньги на лечение. Потому что у нее курс был каждые две недели… Наверное, сейчас проще всего рассуждать о том, что если бы медикаментозное лечение не прерывалось, было оказано в полном объеме, то может и не было бы этих метастаз… Лекарство было очень дорогостоящее, сложно было собрать деньги, достать его. Мы пытались выйти на различные фонды, чтобы ей помогли собрать на лечение, но нам не удалось», — говорит собеседница aif.ru.

При этом другая знакомая Анны утверждает, что супруг поддерживал актрису и помогал в лечении.

Путь актрисы

Анна Шерлинг родилась 1 июня 1980 года в Москве в творческой семье: её отец — театральный режиссёр и хореограф Юрий Шерлинг, мать — актриса Тамара Акулова. Дебют в кино состоялся в 2003 году в сериале «Ангел на дорогах», где она сыграла вместе с матерью.

Путь в актёрскую профессию оказался непростым. Родители настаивали на «надёжной» профессии — юриста или экономиста. Анна поступила на международно-правовой факультет МГИМО и окончила его. Некоторое время работала по специальности. Однако со временем она поняла, что её душа лежит к искусству, и поступила в Российский институт театрального искусства (ГИТИС), где училась в мастерской профессора Виктора Ракова и окончила актёрский факультет.

За свою карьеру Анна снялась более чем в 20 проектах, среди которых «Бабий бунт, или Война в Новосёлково», «Любопытная Варвара-3», «Папины дочки» и, конечно, «След». Помимо актерства, она вела телепрограммы на Music Box и канале «Мать и дитя».

Актрису похоронили 18 сентября на Химкинском кладбище. Отец Анны восемь лет назад похоронил своего сына, 18-летнего Матвея, который скоропостижно скончался от внезапной остановки сердца.

Анна Шерлинг останется в памяти близких как женщина, которая до последнего дня боролась за право просто быть рядом со своими детьми.