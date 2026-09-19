Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
1609

Актриса из «Следа» 46-летняя Анна Шерлинг понимала, что скоро умрет

kino-teatr.ru
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Актриса Анна Шерлинг, известная по роли в сериале «След» и других, осознавала, что скоро уйдет из жизни, она надеялась, что ей удастся побыть с детьми как можно дольше. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказала ее подруга.

Актриса Анна Шерлинг скончалась 16 сентября. У нее был рак груди. Шерлинг было 46 лет.

«В последний раз с Аней мы общались в начале года. Я спрашивала: "Анечка, как ты?" На что она ответила: "Я пытаюсь выжить..." Тогда уже было понятно, что всё идет к логическому завершению, она теряла зрение. Я говорила: "Ты же понимаешь, что не существует таблетки, которая полностью может тебя излечить?". Аня отвечала: "Конечно, понимаю, я только пытаюсь продлить жизнь, чтобы подольше находиться с детками"», — рассказала собеседница aif.ru.

У Шерлинг было четверо детей. По словам подруги, супруг, с которым Анна была в разводе, не помогал ей в лечении.

«Когда Ани не стало, я как почувствовала, написала ей в этот день: "Анечка, привет, ты как?". А в ответ тишина. Думала еще, что как-то странно, обычно она сразу отвечает или перезванивает...», — добавила подруга.

 
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Культурапричина смертиэксклюзивсмерть актрисыэксклюзивные новостиАнна Шерлинг
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть