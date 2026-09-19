Актриса из «Следа» 46-летняя Анна Шерлинг понимала, что скоро умрет

Актриса Анна Шерлинг, известная по роли в сериале «След» и других, осознавала, что скоро уйдет из жизни, она надеялась, что ей удастся побыть с детьми как можно дольше. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказала ее подруга.

Актриса Анна Шерлинг скончалась 16 сентября. У нее был рак груди. Шерлинг было 46 лет.

«В последний раз с Аней мы общались в начале года. Я спрашивала: "Анечка, как ты?" На что она ответила: "Я пытаюсь выжить..." Тогда уже было понятно, что всё идет к логическому завершению, она теряла зрение. Я говорила: "Ты же понимаешь, что не существует таблетки, которая полностью может тебя излечить?". Аня отвечала: "Конечно, понимаю, я только пытаюсь продлить жизнь, чтобы подольше находиться с детками"», — рассказала собеседница aif.ru.

У Шерлинг было четверо детей. По словам подруги, супруг, с которым Анна была в разводе, не помогал ей в лечении.

«Когда Ани не стало, я как почувствовала, написала ей в этот день: "Анечка, привет, ты как?". А в ответ тишина. Думала еще, что как-то странно, обычно она сразу отвечает или перезванивает...», — добавила подруга.