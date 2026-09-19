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Актриса из «Следа» Шерлинг перед смертью теряла зрение и память

"Счастливый маршрут" / Кадр из фильма
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Актриса Анна Шерлинг, скончавшаяся в возрасте 46 лет, перед смертью стала терять зрение и жаловалась на проблемы с памятью. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказала ее подруга.

Актриса Анна Шерлинг скончалась 16 сентября в возрасте 46 лет. У нее был рак груди.

«Анечка уже теряла зрение. К сожалению, уже было понятно, что все идет к логическому завершению...» — сказала собеседница aif.ru.

По словам подруги, во время телефонного разговора, который у них состоялся в начале года, Шерлинг жаловалась на проблемы с памятью.

«Она чувствовала... Ей было тяжело. Она говорила: "Ты знаешь, я не могу какие-то вещи вспомнить, вот не могу...". Прям плохо уже было с памятью», — отметила она.

Анна Шерлинг родилась 1 июня 1980 года в Москве в творческой семье: её отец — театральный режиссёр и хореограф Юрий Шерлинг, мать — актриса Тамара Акулова. Когда Анне было шесть лет, родители развелись.

Дебют в кино состоялся в 2003 году в сериале Эльёра Ишмухамедова «Ангел на дорогах», где Анна сыграла роль Шурочки. Главную женскую роль в этом проекте исполнила её мать.

Всего в её фильмографии более 20 работ, среди которых — «Бабий бунт, или Война в Новосёлково», «Любопытная Варвара-3», «Папины дочки», «След» и ряд других.
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