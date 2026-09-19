Мать и партнера экс-невесты Кличко не пустят на церемонию памяти актрисы

Возлюбленного экс-невесты боксера Владимира Кличко, актрисы Хайден Панеттьери не пустят на церемонию памяти звезды, которая пройдет 19 сентября, в церкви Малибу. Об этом пишет Page Six.

На мероприятие «Празднование жизни», где покажут любимые вещи артистки и ее фото, приглашены около 150 человек, включая ее отца, Скипа Панеттьери. Для прощания с актрисой выбрали Малибу из-за любви умершей звезды к океану.

Источники издания утверждают, что в число приглашенных не попал избранник Хайден Брайан Хикерсон и ее мать Лесли Фогель.

Панеттьери обнаружили мертвой 16 августа. Предварительно, актриса скончалась от передозировки наркотиков. Хайден Панеттьери когда-то встречалась с Владимиром Кличко. У них есть дочь Кайя Евдокия. Летом 2022 года из-за тяжелой депрессии и проблем с алкоголем звезда передала Кличко опеку над девочкой.

Ранее Владимир Кличко прокомментировал смерть бывшей невесты.

Также сообщалось, что наследство Хайден Панеттьери может получить ее 11-летняя дочь.