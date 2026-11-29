Видеохостинг YouTube временно приостановил участие в партнерской программе канала пациента с имплантатом Neuralink, использующего синтезированный голос для общения с аудиторией. Об этом пишет Daily Star, материал перевел aif.ru.

Речь идет о жителе США Брэдфорде Смите, который страдает боковым амиотрофическим склерозом, полностью парализован и не может говорить. Для коммуникации он применяет мозговой интерфейс и программу на базе ИИ, воссоздающую его голос до начала болезни.

В День Благодарения, 26 ноября, платформа отключила монетизацию его канала ALS Cyborg. В качестве причины алгоритмы указали «неудовлетворительный или неприятный контент» — категорию, обычно применяемую к спаму.

«Это не ИИ-персона или контентная ферма, это буквально то, как я разговариваю», — написал Смит в соцсетях.

Спустя сутки администрация видеохостинга принесла извинения и восстановила канал, признав ошибку автоматической проверки.

Как указал сам блогер, для возвращения доступа потребовалось привлечь внимание сотен тысяч пользователей, поэтому призвал платформу исправить алгоритмы, чтобы защитить других создателей с ограниченными возможностями здоровья, полагающихся на вспомогательные технологии.

Ранее сообщалось, что Telegram за сутки заблокировал более 230 тысяч групп и каналов.