Выучила астрологию и влюбилась. Как живёт вдова Александра Абдулова

Игорь Крутой, Николай Басков, Ирина Апексимова часто мелькают в светской хронике. Оно и понятно, известные люди, которых приглашают на вечера и торжества. Тем интереснее было заметить в их кругу... Юлию Мешину, вдову Александра Абдулова. На днях она мелькнула на праздновании дня рождения Ларисы Долиной.

О послужном списке возлюбленных Абдулова можно только догадываться, но Юлия стала официальной вдовой актера. Как сложилась её судьба после смерти Александра Гаврииловича, рассказывает aif.ru.

Самолёт, Камчатка и скромная свадьба

Их история началась в 2005 году в самолёте, летевшем на Камчатку. Юлия Мешина, юрист по образованию, отправилась туда по делам. Попутчиком оказался Александр Абдулов. Они проговорили весь полёт. На тот момент Юлия была замужем — за бизнесменом, который был... другом Абдулова. Чувствам не прикажешь: в 2006-м они тихо поженились.

Александр Абдулов. Фото: РИА Новости/ Дмитрий Коробейников

А в 2007-м родилась дочь Женя. Абдулов впервые стал отцом в 54 года. Почти сразу после её рождения он услышал страшный диагноз — рак лёгких. Полтора года болезни Юлия была рядом: в коридорах клиники она дежурила до последнего.

3 января 2008 года Александра Абдулова не стало. Ему было 54 года. Похоронили его на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония завершилась залпами артиллерийского салюта. У гроба стояли его мама, брат и вдова, 32-летняя Юлия.

Прощание с Александром Абдуловым. Фото: РИА Новости/ Михаил Фомичев

Год спустя на могиле установили памятник — десятитонную глыбу белого карельского камня. Камень выбрала Юлия, и выбрала неслучайно. Незадолго до смерти Абдулову пришло письмо от поклонника, советовавшего отправиться на Север и лечиться с помощью этого чудодейственного камня. Но актёр был уже слишком слаб, чтобы пуститься в дорогу. Посетители Ваганьковского останавливаются у монумента. Буквы имени и фамилии кумира миллионов высечены в камне в виде лестницы, стремящейся в небо — на Голгофу. В глыбу вмонтированы белоснежный мраморный крест и плита с портретом артиста.

Могила Александра Абдулова. Фото: АиФ/ Мария Красникова

Новая любовь спустя годы

Началась другая жизнь. Судебные тяжбы с родственниками Абдулова, чтобы сохранить квартиру на улице Гиляровского площадью 105 кв. м для дочери, Юлия выплатила матери и брату актёра 800 тысяч долларов, она же отдала деньги брату актера — Роберту. Деньги помогли собрать друзья, зато квартира осталась неделимой.

После смерти мужа Юлия увлеклась астрологией, окончив Астрологический институт Павла Глобы. Но профессией это не стало — осталось хобби.

Юлия Мешина с дочерью Евгенией, 2012 г. Фото: globallookpress.com

Личная жизнь вдовы Абдуловой долго оставалась закрытой. Юлия признавалась, что не верила в возможность новой любви, считая, что второго такого человека, как Абдулов, в её жизни просто не будет. Однако судьба распорядилась иначе. Три года назад рядом с Юлией появился новый мужчина — солидный бизнесмен по имени Александр. Он старше её, ему за 60, состоятелен и не имеет отношения к кино или шоу-бизнесу. Пара живёт вместе, хотя официально отношения не регистрировали. На своём 50-летнем юбилее Юлия впервые представила Александра как своего мужа. По сообщениям инсайдеров, штамп в паспорте для них неважен.

Юлия Мешина. Фото: www.globallookpress.com/ Anatoly Lomohov/Russian Look

Дочь пошла по стопам отца

Евгения Абдулова пошла по стопам отца. Ей 19. Она учится во ВГИКе на режиссёрском факультете, мастерская Владимира Хотиненко. Женя поступила на бюджет, набрав 95 баллов за творческие туры. Снималась в кино с 11 лет — в фильмах «Любовь и Сакс», «Два берега», «Баба Мороз и тайна Нового года».

Фамилию отца Женя Абдулова считает не пропуском, а ответственностью. Она стремится добиться успеха самостоятельно, без привязки к заслугам отца, и хочет, чтобы её воспринимали не только как дочь знаменитости, но и как отдельную творческую личность. Среди её целей — привнести что-то новое в российское кино и заставить зрителей оценивать её работу по достоинству, а не через призму знаменитой фамилии.