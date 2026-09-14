Налог на щедрость? Что ждет Долину с новым жильем, объяснил адвокат Бенхин

Потеряв квартиру в Хамовниках после суда с Полиной Лурье, певица Лариса Долина получила в дар жильё в элитном ЖК стоимостью около 250 млн рублей.

Но подарок может обойтись недёшево: если дарители — не близкие родственники, возникает налог НДФЛ. Освобождается ли Долина от налога по договору дарения? Объяснил aif.ru адвокат Александр Бенхин.

C налогами на плечах

Лариса Долина, пережив аферу с потерей квартиры в Хамовниках, получила в дар новое жильё в элитном ЖК «Премьер» в Гагаринском районе Москвы. Однако сам факт дарения недвижимости отнюдь не освобождает одаряемого от налоговых обязательств. Если дарителями выступают не близкие родственники, у получателя возникает обязанность уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который исчисляется исходя из стоимости подаренной недвижимости. При стоимости квартиры, оцениваемой примерно в 250 млн рублей, речь может идти о весьма внушительной сумме.

Лариса Долина переехала жить в новую квартиру, стоимость которой составляет порядка 250 млн рублей. К адр из видео

Адвокат Александр Бенхин в беседе с aif.ru разъяснил юридические тонкости этой ситуации.

«С договора дарения, если это именно он, нужно платить НДФЛ в размере 13 %, либо 15 %, если годовой доход превысил 5 миллионов рублей. В её случае наверняка превысил. Но подчеркну, это только если хватило ума оформить это как договор дарения. Освобождаются от налога по договору дарения только сделки между близкими родственниками — мама, папа, брат, сестра, муж, жена. Здесь явно не идёт речь о близких родственниках», — объяснил Бенхин aif.ru.

71-летняя народная артистка не скрывает, что квартиру сразу записала на дочь Ангелину Миончинскую, чтобы обезопасить себя. Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев

Отметим, что о дорогом подарке Долина публично рассказала журналистам несколько недель назад. Как отмечает Бенхин, возможно, Долиной могли подарить деньги или же простить, например, долг.

«И вот на эти средства она пошла, купила и оформила на дочку квартиру. Оформила это не договором дарения, может быть, а просто договором купли-продажи. Но для прессы она объяснила происхождение денег иначе. Тогда это не облагается налогом, потому что сам по себе подарок денежных средств — нецелевой. То есть ей могли их подарить ранее и сказать: делай с ними что хочешь. А она говорит: ну вот пойду куплю квартиру. И просто для прессы, повторюсь, так это обозначила, что это подаренная квартира. А на самом деле в Росреестре она оформлена как договор купли-продажи. В этом случае никаких налогов она платить не должна», — уточнил специалист.

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Тёмное прошлое квартир

Примечательно, что квартира в ЖК «Премьер», где сейчас проживает Долина, ранее принадлежала Игорю Райхельсону — пианисту и бизнесмену с американским паспортом, объявленному в международный розыск за хищение 5,1 млрд рублей у титанового гиганта «ВСМПО-Ависма». Беглый предприниматель перестал появляться в квартире и оплачивать счета, поэтому в 2025 году родственник собственника подал иск о снятии Райхельсона с регистрационного учёта, и суд встал на сторону владельца.

Игорь Райхельсон — пианист и композитор, известный сочетанием классических традиций с джазовой импровизацией в своих произведениях и выступлениях. Фото: РИА Новости/ Игорь Зарембо

Сама Долина оформила новое жильё на свою дочь Ангелину, что формально снижает риски возможных притязаний со стороны кредиторов Райхельсона, если те попытаются оспорить цепочку сделок.

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская. Фото: Коллаж АиФ

К слову, и с прошлой квартирой Долиной не все так гладко. Полина Лурье, выигравшая суд у артистки, выставила на продажу пятикомнатную квартиру в Хамовниках в июле. Это те самые 236 квадратных метров в Ксеньинском переулке, из-за которых почти год длились судебные разбирательства с Ларисой Долиной. Стартовая цена объекта — от 200 млн рублей. При этом ранее Лурье приобрела эту недвижимость за 112 млн рублей, так что потенциальная выгода от сделки может оказаться весьма ощутимой. Как отметил Бенхин, шлейф судебных разбирательств не помешает Полине избавиться от недвижимости.

«Там решение Верховного Суда, которое обжалованию не подлежит», — добавил Бенхин.