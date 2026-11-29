Португальская стримерша, известная под ником beatrizngr, попала в ДТП во время прямой трансляции. Кадры инцидента были зафиксированы камерой устройства.

Девушка попыталась совместить управление автомобилем с ведением эфира, из-за чего отвлеклась на экран смартфона и выехала на полосу встречного движения, допустив столкновение с другим транспортным средством.

По имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал.

После аварии администрация стримингового сервиса приняла решение заблокировать аккаунт инфлюенсера. Точный срок «бана» не разглашается, однако за грубые нарушения правил безопасности платформы обычно предусмотрена перманентная блокировка.

Ранее сообщалось, что популярный автоблогер Джеймс Вер погиб в 27 лет в жуткой аварии.