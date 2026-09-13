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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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От двух до шести. Харламов, Мерзликин, Жуков не ограничились первенцами

Сергей Жуков, Гарик Харламов, Андрей Мерзликин.
Сергей Жуков, Гарик Харламов, Андрей Мерзликин. Коллаж АиФ

Гарик Харламов стал отцом во второй раз — и это отличный повод вспомнить, кто ещё из звёзд не ограничился первенцем.

Пока одни строят карьеру, другие — династии: у Влада Топалова трое сыновей, Андрей Мерзликин после развода один воспитывает четверых детей, Сергей Жуков мечтает о шестом ребёнке после пятерых. Кто стал многодетным отцом, рассказывает aif.ru.

Гарик Харламов: двое детей

12 сентября 2026 года ведущий Comedy Club Гарик Харламов стал отцом во второй раз — радостную новость сообщили его коллеги Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов в начале нового выпуска шоу «Кстати». Для 45‑летнего юмориста это второй ребёнок: от брака с актрисой Кристиной Асмус у него есть 12‑летняя дочь Анастасия, в воспитании которой он принимает активное участие. Для третьей супруги, актрисы Катерины Ковальчук, малыш стал первым ребёнком. Пол и имя новорождённого пока держатся в тайне. О беременности Ковальчук стало известно ещё в марте: Денис Дорохов проговорился журналистам, добавив, что «всё это пока втайне». Однако Харламов — далеко не единственный отец в российском шоу‑бизнесе, кто не остановился на одном ребёнке.
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук.
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: www.globallookpress.com

Влад Топалов — трое сыновей

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко воспитывают троих сыновей. Первенец Михаил родился 5 декабря 2018 года, второй сын Мирослав появился на свет 15 июля 2022 года, а третий — Фёдор, родился 25 сентября 2025 года. Напомним, что супруги расписались в 2018‑м, а пышную свадебную церемонию провели 3 июля 2019‑го в итальянском Сорренто. Топалов признавался, что главная сложность многодетного отцовства — уделять одинаковое внимание каждому ребёнку, чтобы никто не чувствовал себя менее любимым. Тодоренко, в свою очередь, отмечала, что с появлением третьего ребёнка семья столкнулась с совершенно новым ритмом жизни.
Влад Топалов и Регина Тодоренко.
Влад Топалов и Регина Тодоренко. Фото: www.globallookpress.com/ Lantyukhov Sergey

Андрей Мерзликин — четверо детей

Звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин воспитывает четверых детей от пиар‑менеджера Анны Осокиной, с которой прожил в браке 19 лет. После развода Анна переехала за границу и вступила в новые отношения, а все четверо детей остались жить с отцом. Актёр называет детей своей самой большой любовью и признаётся, что новый уклад потребовал от него полной включённости, но он справляется благодаря чёткому распорядку и режиму.

Андрей Мерзликин и его семья.
Андрей Мерзликин и его семья. Коллаж АиФ

Сергей Жуков — пятеро детей

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков воспитывает пятерых детей. В первом браке с Еленой Добындо у него родилась дочь Александра, а во втором браке с певицей Региной Бурд, с которой артист вместе уже почти 20 лет, появились на свет Ника, Энджел, Мирон и Эван. Жуков не скрывает, что мечтает о шестом ребёнке, и убеждён, что человеку очень важно мечтать. Помимо музыки, он является продюсером и бизнесменом. В доме Жуковых действует железный «сухой закон» по части гаджетов — не более часа в день, а телевизор разрешён только по выходным. Дети сами убирают в своих комнатах и моют за собой посуду. И Жуков признаётся, что хотел бы ещё одного ребёнка.

Сергей Жуков с детьми.
Сергей Жуков с детьми. Фото: соцсети

Евгений Стычкин — шестеро детей

Актёр Евгений Стычкин имеет шесть детей. Их мамы — три разные женщины. Первая дочь Соня родилась в 1995 году от отношений с однокурсницей Юлией Жемчуговой. Трое детей — сыновья Алексей и Лев, дочь Александра — появились на свет от первой жены, пианистки Екатерины Сканави. Второй супругой артиста стала актриса Ольга Сутулова, с которой он официально заключил брак в 2012 году. В 2020 году у пары родился сын Михаил, а в 2022‑м — ещё один сын Яков. Стычкин признавался, что был совершенно уверен в том, что у него будет восемь, девять или даже десять детей. Но пока их шесть.

Евгений Стычкин и Ольга Сутулова.
Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. Фото: www.globallookpress.com/ Bulkin Sergey
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