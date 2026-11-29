Советский и российский музыкант Олег Бондалетов, известный по выступлениям в вокально-инструментальном ансамбле «Поющие гитары», скончался 29 ноября на 69-м году жизни. Об этом сообщила в соцсетях рок-группа Pushking Community, в составе которой артист играл на клавишных инструментах.

В сообщении коллектива отмечается, что смерть наступила после продолжительной болезни.

«Ушел из жизни наш брат, друг, великолепный музыкант, муж и отец, Олег Анатольевич Бондалетов, он же "Иваныч". Покойся с миром, брат», — говорится в публикации.

Участники группы добавили, что информация о дате и месте прощания с артистом будет опубликована дополнительно.

Олег Бондалетов родился 29 июня 1958 года в Запорожье (УССР). Музыкальное образование он начал получать в 1965 году, а в период с 1997 по 2000 год окончил колледж культуры и искусств в Санкт-Петербурге по специальности дирижерско-хоровое отделение.

После службы на Балтийском флоте ВМФ СССР (1977-1980) музыкант построил насыщенную карьеру: он выступал в группах «Романтики», «Лира», «Синдикат» и «ЗаРок». С 2001 года Бондалетов являлся участником коллектива PushKing, а с 2012 года — клавишником и бэк-вокалистом группы BECAUSE.

Ранее сообщалось, чем прославился легендарный советский ВИА «Поющие гитары».