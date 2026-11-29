Британский актер и продюсер сирийского происхождения Лайт Накли оказался в центре иммиграционного разбирательства в момент, когда его карьера в Голливуде находится на подъеме. Актер недавно снялся в нашумевшем фильме «Твоя мать, твоя мать, твоя мать» вместе с двукратным обладателем премии «Оскар» Махершалой Али. Сейчас Накли участвует в продвижении картины, в которой исполнил одну из главных ролей.

Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на работе и успехе фильма, ему вновь приходится заниматься вопросами своего пребывания в США. Как сообщает CNN, иммиграционное дело Накли, закрытое более десяти лет назад, неожиданно возобновили. Теперь актеру грозит депортация.

В 2021 году, Лэйт снялся в сериале «Мисс Марвел» (2022). К адр из видео

Сам Накли описал происходящее как состояние постоянного ужаса. «Это безумный страх, в котором ты живешь», — сказал он. По словам актера, «в наше время может случиться что угодно». При этом подробности его дела не разглашаются: неизвестно, по какой причине власти вернулись к прежнему разбирательству и какие именно решения могут быть приняты.

Ситуация выглядит особенно неожиданной на фоне профессиональных достижений Накли. Он востребован в Голливуде, работает над заметными проектами. Но публичный успех не избавил его от необходимости снова разбираться с иммиграционным вопросом, который, как казалось, остался в прошлом.

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История Накли привлекла внимание к тому, что закрытие дела не всегда воспринимается как окончательное завершение процесса. В отдельных случаях они могут возобновляться, если появляются новые обстоятельства или информация либо меняется политика.

Для многих, кто прошел через сложный и нервный процесс легализации в США, новость о том, что их старое дело может быть пересмотрено, звучит как ночной кошмар. Бюрократическая машина работает по своим правилам, и порой они оказываются сильнее любого профессионального достижения.

Для самого актера сейчас главный вопрос — сохранить право жить и работать там, где он давно пустил корни. Для тысяч других иммигрантов его история — это сигнал: стоит внимательно относиться к своему статусу и не считать закрытые дела окончательно решенными. Американская мечта часто оказывается очень хрупкой, даже когда кажется, что она уже сбылась.