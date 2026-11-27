Уже сегодня, а также все выходные, у москвичей и гостей столицы будет возможность бесплатно посетить один из самых красивых кинотеатров города - «Иллюзион».

Здесь пройдут кинопоказы фильмов — участников второй Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

Сегодня в 17 часов можно будет увидеть спортивную драму «Переломный момент» ((16+), Беларусь, 2026).

Завтра днем пройдет сразу несколько киносеансов: показ кубинского фильма «Улица 232» (18+), российской исторической драмы «Красавица» (12+) и семейной драмы режиссера из Эфиопии «Мекенет» (18+).

В воскресенье покажут египетскую картину «В мечтах… живет любовь?» (18+). .

Всего программа кинопоказов охватит 20 городов России: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфу, Краснодар, Самару, Ростов-на-Дону, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Владивосток, Луганск, Саратов, Тюмень и Тольятти.



Показы организует Российский фонд культуры при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Инициатор и идейный вдохновитель создания Евразийской академии и кинопремии — Никита Михалков.



В 2026 году церемония вручения наград «Бриллиантовая бабочка» состоялась 12 ноября в Москве. Экспертным советом был рассмотрен 41 фильм из 19 стран.

Девиз кинопремии — «Любая правда без любви есть ложь». Миссия — сохранить традиционные ценности через кино.

Премия делает акцент на духовности, культурной идентичности и гуманизме в современном кино. Её цель — диалог между странами и народами через киноискусство.