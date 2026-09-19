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Инсульт подкосил, но не сломил: как жил и умер актёр «Кадетства» Куликов

Соцсети
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В возрасте 76 лет остановилось сердце Аркадия Анатольевича Куликова. Заслуженный артист Российской Федерации, ветеран Тверского государственного театра кукол и, пожалуй, один из колоритных эпизодических актеров российского кино, ушел после продолжительной борьбы с недугом.

Хотя широкому зрителю он запомнился по роли в сериале «Кадетство», для мира искусства он был фигурой монументальной. Причиной смерти, по словам окружения, стала болезнь.

Последние полгода Аркадий Анатольевич тяжело болел. Он перенес инсульт, который подкосил его силы, но не сломил дух.

Он был как отец

Актриса Тверского театра кукол Ольга Брузе была одной из тех, кто знал Куликова не только как коллегу, но и как наставника. В беседе с aif.ru она не скрывала эмоций. Для нее смерть Аркадия Анатольевича — личная утрата.

«Мне повезло, что я успела с ним поработать», — говорит Брузе. Она вспоминает, что даже будучи больным, с тросточкой в руках, Куликов до последнего стремился в родной театр.

«Полгода я не видела его вживую. Он не приходил, потому что болел. Но до этого старался всегда приходить... интересовался, как мы, какие спектакли ставим. Он приходил на премьеры до последнего», — делится актриса.

Для Брузе он был не просто ветераном сцены. «Он был для меня как учитель, как отец», — признается она.

Магия молчания Аркадия Куликова

Аркадий Куликов был актером уникального дарования. Ольга Брузе вспоминает случай, который лучше всего характеризует его талант. 

«Была репетиция спектакля «До третьих петухов» по Шукшину. Куликов играл главную роль. Он выходил, не говоря ни слова. Но меня это так трогало. Я была вся в слезах. Он не говорил ни слова, просто двигался и танцевал. Это была боль русского человека, русской души, которая прошла очень много. Аркадий Анатольевич был очень талантливым человеком», — вспоминает она.

Но Куликов умел не только драматично молчать. Он обладал удивительным чувством юмора и щедростью души. После выхода на пенсию он освоил Photoshop и начал... вручать коллегам «Оскары».

«Он брал фотографии голливудских актеров с наградой и вставлял туда лица коллег», — с улыбкой вспоминает Брузе. Никогда Куликов не приходил в ставший родным театр с пустыми руками — только с тортиками к чаю.

Память на всю жизнь

Судьба Куликова была неразрывно связана с Тверью. Родился он в Лихославле в 1950 году, окончил Калининское культурно-просветительное училище. С 1973 года и до 2016-го он служил в Тверском театре кукол. Более 40 лет на одной сцене — это подвиг верности.

За эти годы он сыграл множество ролей: Дьявол в «Божественной комедии», Шер-Хан и Каа в «Маугли», кардинал Ришелье в «Трех мушкетерах», Гулливер... Он умел перевоплощаться в кого угодно, оставаясь при этом самим собой.

Его дед прошел войну, и письма с фронта, которые Аркадий Анатольевич бережно сохранил, легли в основу спектакля «Здравствуйте, мои дорогие». Он успел присутствовать на премьере.

От Куликова осталась память не только в ролях, но и в сердцах. У Брузе есть подарок от Аркадия Анатольевича, который она носит с собой до сих пор как талисман.

«За все эти годы я ни разу не услышала от него какой-то грубости... Это как память. Наверное, я буду всегда носить этот подарок с собой. Он был от чистого сердца, от души…» - заключила актриса.

Прощание с Аркадием Куликовым состоится 19 сентября в 13:00 в здании Тверского театра кукол. Проводить легенду придут те, для кого он был не просто актером, а человеком с большой буквы. Похороны, согласно завещанию артиста, пройдут в его родном Лихославле.
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