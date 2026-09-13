Актер Бельский из «Людоеда» умер накануне премьеры

Заслуженный артист России Сергей Бельский умер 12 сентября. В этот день в липецком театре прошла премьера спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки. Сергей Бельский должен был выйти на сцену 13 сентября в спектакле «Слишком женатый таксист».

«Его уход — это трагедия для всех нас, это большой удар, это новость, от которой просто земля ушла из-под ног. Это невозможно осмыслить, это не поддается какому-то анализу. В этот день, когда мы узнали об этом, мы играли спектакль. Очень тяжело было репетировать и выходить вечером на сцену, в премьеру. Я его знал как человека светлого, веселого, доброго, жизнерадостного. Он должен был играть 13-го числа, выйти на сцену в спектакле “Слишком женатый таксист”, но этого, увы, не случится», — поделился в эксклюзивном комментарии aif.ru актер Сергей Чумаков.

Коллега Бельского Светлана Рассказова отметила, что у него были проблемы со здоровьем, но никто не ожидал, что случится трагедия.

«Когда я вчера узнала эту новость, я была в шоке, будто потеряла второй раз отца. У него были проблемы со здоровьем, но никто не думал, что сейчас его не станет. Это стало ударом для всех нас. Сергей Аркадьевич и артист, и человек с большой буквы», — сказала она.

В театре уточнили, что прощание с Сергеем Бельским пройдет на большой сцене театра в понедельник, 14 сентября, в 11:00.

Сергей Бельский известен по многочисленным ролям, сыгранным в липецком театре, а также по съемкам в кинопроектах «Людоед» и «Кто ты, всадник?».