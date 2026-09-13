Стала известна дата похорон звезды сериала «Тайны следствия» Спириденкова

Заслуженный артист России, актер театра и кино Геннадий Спириденков скончался в возрасте 70 лет. Его дочь Светлана в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, когда пройдет церемония прощания.

Напомним, 70-летний актер почувствовал себя плохо во время спектакля в театре «Комедианты». Его экстренно увезли в больницу, где он позже скончался.

Предварительная причина смерти - желудочно-кишечное кровотечение. Клиническая смерть произошла на сцене, а уже в больнице тромб оторвался и перекрыл легочную артерию.

«Прощание предварительно состоится 17 сентября в Екатерининском собрании. Более подробно сообщу в понедельник, 14 сентября», - сказала Светлана.

Актер снялся более чем в 50 кинопроектах. Среди его наиболее известных работ - роли в сериалах «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны».

Ранее знакомая раскрыла детали внезапной смерти актера из «Невского» Спириденкова.