Музыкант Олег Бондалетов скончался 29 ноября после продолжительной болезни. О его смерти сообщили в сообществе PUSHKING COMMUNITY во «ВКонтакте». Артисту было 68 лет.

«Сегодня, 29 ноября, после долгой, продолжительной болезни ушел из жизни наш брат, друг, великолепный музыкант, муж и отец. Олег Анатольевич Бондалетов, он же „Иваныч“», — говорится в сообщении.

Начало музыкальной карьеры

Бондалетов родился 29 июня 1958 года в Запорожье. В детстве он окончил музыкальную школу, а позднее получил образование на дирижерско-хоровом отделении Колледжа культуры и искусств в Санкт-Петербурге.

Свою музыкальную карьеру он начал в 1980 году после службы в Военно-морском флоте СССР. В разные годы Бондалетов выступал в качестве клавишника и вокалиста в группах «Романтики», «Лира» и «Синдикат».

В каких группах играл музыкант

С 1990 по 2012 год Бондалетов играл в группе «ЗаРок», где был клавишником, бэк-вокалистом и саксофонистом.

С 2001 года он выступал с коллективом Pushking. Группа имеет более 4,6 тыс. подписчиков во «ВКонтакте». Коллектив известен сотрудничеством с зарубежными рок-музыкантами, среди которых Дэн Маккаферти (Nazareth), Удо Диркшнайдер (Accept), Гленн Хьюз (Deep Purple) Билли Гиббонс (ZZ Top), Нуно Беттанкур (Extreme), Стив Вай и другие.

С 2012-го Бондалетов также был участником кавер-группы Because, в которой оставался бессменным клавишником и бэк-вокалистом.

В 2017–2019 годах музыкант также играл в легендарном ВИА «Поющие гитары», история которого началась в 1960-х годах. В 1975 году музыканты коллектива поставили первую советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика». В конце 90-х группа начала новую жизнь и до сих пор ведет гастрольную деятельность.

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Кроме того, Бондалетов участвовал в музыкальных фестивалях и трибьют-проекте Deep Purple.

Комментарии пользователей

Под постом с информацией о смерти музыканта появилось множество комментариев. Люди выражают соболезнования родным и близким Бондалетова.

«Скорбим. Всегда будем помнить и слушать его творчество! Царство небесное этому светлому человеку!» — пишет один из пользователей.

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«Олег... Боже мой! Какая несправедливость! Почему лучшие уходят первыми???!!! Светлая память, тебе Олежа!» — прокомментировал участник сообщества.

«Соболезнования....слов нет» — написала подписчица.

Прощание с Олегом Бондалетовым

О месте и времени прощания с музыкантом сообщат позднее. Об этом сообщили представители сообщества PUSHKING COMMUNITY.