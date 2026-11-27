Заслуженная артистка России, солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова сегодня вечером выступит в Москве в Большом зале Московской консерватории с необычной для нее программой. О том, что она приготовила публике, и какие еще сюрпризы ждут зрителей еще и 10 декабря в КЗ «Зарядье», где Альбина Шагимуратова исполнит партию сопрано в Четвертой симфонии Густава Малера, певица рассказала aif.ru.

«Меня все воспринимают как белькантовую певицу, поэтому я решила и публику удивить, и себя удивить и почти не включила в программу бельканто на концерте в Московской консерватории. Первое отделение – только Моцарт, - рассказывает Альбина Анваровна. - Второе отделение – французская и итальянская музыка: радостная, праздничная, легкая. Я пригласила специального гостя – баритона Игоря Головатенко, поэтому будут не только арии, но и дуэты».

А в КЗ «Зарядье» 10 декабря будет Четвертая симфония Малера. «Ее мало, кто исполняет. В нашей стране это маэстро Валерий Гергиев и маэстро Александр Сладковский, - уточняет певица. - 10 декабря будет играть оркестр под управлением Сладковского. Второе отделение - вокальные партии, которые я исполню с оркестром. Многие удивляются, когда слышат, что оперный певец исполняет симфонию. Понимаете, композиторы писали симфонии не только для оркестра, но чтобы солировал голос. В четвертой части Четвертой симфонии Густав Малер написал фрагмент семиминутный с немецким текстом для сопрано. До этого звучит третья часть, которая называется «Воскрешение», она возносит зрителя над всем мирским. А в четвертой появляется партия Ангела».

По словам певицы, изначально эту партию композитор задумывал для детского голоса, ее должен был исполнять ребенок. Но позже сложилась традиция, что ангельским голосом поет сопрано. Этой четвертой части симфонии Малер дал название «Очень уютно» ( Sehr behaglich).

«Это отражает настроение музыки и песни «Небесная жизнь», которую я пою на немецком, там есть слова, которые в русском переводе звучат, как «Мы вкушаем небесные радости», - продолжает Альбина Шагимуратова. - Музыка Малера, словно, излучает ангельский свет. Я обожаю этого композитора, он – один из моих самых любимых. И к его музыке нужно серьезно готовится. Нельзя финал Четвертой симфонии выучить за месяц. Надо обязательно делать перерыв, например, на полгода, чтобы вернуться к Малеру и увидеть его иначе. Я не так давно исполняю его музыку, но чувствую себя в этом репертуаре максимально комфортно. А финал Четвертой симфонии один из самых светлых не только в творчестве Малера, но и из всей известной мне музыки».