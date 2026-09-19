Умерла 46-летняя актриса из «Следа» Анна Шерлинг

В возрасте 46 лет умерла актриса Анна Шерлинг, известная по роли в сериале «След» и многих других. Об этом стало известно aif.ru.

«Да, Аня умерла 16 сентября», — сообщили в ее окружении.

Информацию о смерти Шерлинг подтвердил и ее отец, режиссер Юрий Шерлинг. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Анна Шерлинг родилась 1 июня 1980 года в Москве в творческой семье: её отец — театральный режиссёр и хореограф Юрий Шерлинг, мать — актриса Тамара Акулова. Когда Анне было шесть лет, родители развелись.

Дебют в кино состоялся в 2003 году в сериале Эльёра Ишмухамедова «Ангел на дорогах», где Анна сыграла роль Шурочки. В этом проекте главную женскую роль исполнила её мать.

Всего в её фильмографии более 20 работ — в разных жанрах: мелодрамы, комедии, детективы, семейные фильмы. Среди них — «Бабий бунт, или Война в Новосёлково», «Любопытная Варвара-3», «Папины дочки» и ряд других.

Помимо актёрской работы, Анна Шерлинг вела телепрограммы: «20 лучших европейских клипов недели» на Music Box, «Бэби бум» на канале «Мать и дитя», а также проекты для «Вечерней Москвы».