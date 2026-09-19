Внучка Федора Шаляпина Наташа Фиерфилд умерла в Стокгольме

Внучка знаменитого русского оперного певца Федора Шаляпина Наташа Фиерфилд скончалась в Стокгольме в возрасте 96 лет. Об этом свидетельствуют публикация газеты The Times и сообщение ее дочери в соцсетях.

Согласно некрологу, Фиерфилд, урожденная Гарднер, умерла 4 сентября. Отмечается, что похороны пройдут в Стокгольме в частном порядке.

Дочь Фиерфилд Тина Райт также сообщила о смерти матери в тематической группе, посвященной Федору Шаляпину. По ее словам, 30 сентября родственники и друзья проведут православную церемонию в русской православной церкви в Стокгольме. Похороны состоятся в частной шведской церкви — так хотела сама Фиерфилд.

Наташа Фиерфилд была дочерью Марфы Шаляпиной, одной из дочерей Федора Шаляпина. Большую часть своей жизни внучка знаменитого баса провела в Швеции.

Ранее aif.ru рассказывал о большой семье Федора Шаляпина. У знаменитого певца было девять детей, а его потомки жили в разных странах. Сам артист последние годы провел за границей, а после смерти был похоронен в Париже. В 1984 году его прах перезахоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.