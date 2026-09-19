Скончался режиссер-постановщик и сценарист Георгий Негашев

Режиссер-постановщик, сценарист и продюсер Георгий Александрович Негашев скончался на 79-м году жизни. О его смерти стало известно 18 сентября от Союза кинематографистов России, членом которого он являлся.

«Сегодня, 18 сентября 2026 года, ушёл из жизни режиссёр-постановщик, сценарист и продюсер, член Союза кинематографистов России Георгий Александрович Негашев», - говорится в сообщении организации.

Представители союза подчеркнули, что Негашев внёс существенный вклад в развитие отечественной киноиндустрии. Кроме того, он оказал значительное влияние на становление кинематографа в Екатеринбурге и способствовал распространению документального кино по всей стране.

Будущий деятель культуры родится 7 декабря 1947 года в Свердловске. В период с 1992 по 1994 год он занимал пост руководителя Западно-Сибирской киностудии, расположенной в Новосибирске. После этого, вплоть до 2003 года, он почти десять лет управлял Свердловской киностудией.

За всё время работы в кино Негашев создал более сорока лент. Ряд его произведений были удостоены призов как на всероссийских, так и на зарубежных киносмотрах.

Ранее стало известно, что умерла умерла сценарист и поэтесса Алла Ахундова.