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Эксперт Афанасьева перечислила особенности продажи авто с пробегом

freepik.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Скорость продажи подержанного автомобиля напрямую зависит от его востребованности, технического состояния, адекватности цены и качества оформления объявления. Об этом «Российской газете» рассказала автоэксперт Анна Афанасьева.

Специалист отметила, что профессиональные дилеры реализуют транспорт в три раза быстрее частных собственников, тратя на это в среднем от 126 до 155 дней.

Среди подержанных моделей с самым длительным сроком экспозиции за первые восемь месяцев текущего года лидирует кроссовер Honda Vezel, который ищет покупателя в среднем 209 дней. Заметно дольше обычного также продаются премиальные седаны Audi A8 и внедорожники Land Rover Discovery, ожидающие нового владельца от 132 до 143 дней. В этот же список попали седан Toyota Mark II и электрокар Tesla Model 3, чей средний срок продажи превышает 138 суток.

Афанасьева объяснила, что даже хороший автомобиль может надолго задержаться на рынке из-за некачественных фотографий и скудного описания в объявлении. Покупатели ожидают увидеть чистую и хорошо освещенную машину с разных ракурсов, включая снимки салона, багажника и моторного отсека. При этом снимки должны быть актуальными. В тексте объявления эксперт рекомендует подробно рассказывать о комплектации и недавнем техническом обслуживании, а также честно указывать на имеющиеся недостатки вроде сколов на кузове.

Определяющим фактором скорости сделки остается адекватность установленной стоимости относительно аналогичных предложений на рынке. Переоцененные иномарки находят своего покупателя в среднем на пятнадцать процентов дольше, чем машины с рыночным ценником. Отечественные модели с завышенной стоимостью задерживаются в продаже еще сильнее, увеличивая срок экспозиции на двадцать четыре процента.

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