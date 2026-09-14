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Тренер Кирилкина назвала эффективное упражнение для женского фитнеса

magnific.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Приседания сумо с гантелью или гирей помогают одновременно нагрузить крупные мышечные группы и повысить расход энергии, рассказала ИА PrimaMedia фитнес-тренер Алина Кирилкина.

По словам специалиста, упражнение задействует ягодицы, внутреннюю поверхность бедра и квадрицепсы. Силовая нагрузка с отягощением при этом помогает сохранять мышечную ткань при дефиците калорий.

Кирилкина рекомендует выполнять четыре подхода по 15–20 повторений с перерывом около минуты. Начинать следует с небольшого веса и постепенно увеличивать нагрузку.

Тренироваться таким образом специалист советует два-три раза в неделю, дополняя программу другими базовыми упражнениями.

При этом одних тренировок для изменения состава тела недостаточно. Кирилкина подчеркнула, что необходим умеренный дефицит калорий и достаточное количество белка в рационе, а программу занятий лучше подбирать с учётом состояния здоровья и физической формы.
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