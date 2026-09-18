Российских хоккеистов на траве допустили на соревнования с флагом и гимном

Международная федерация хоккея на траве (FIH) сняла все ограничения с российских спортсменов и команд и допустила их к турнирам с флагом и гимном. Об этом 18 сентября сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Сняты ограничения на использование российского флага, гимна и символики, а также на проведение мероприятий и соревнований FIH в России», – рассказал глава Минспорта РФ в своем Telegram-канале.

Решение принято исполнительным советом FIH после того, как 7 июля 2026 года исполнительный совет МОК восстановил статус ОКР.

В начале февраля FIH допустила до соревнований юниорские сборные России. Международная федерация хоккея на траве стала 21-й федерацией, снявшей все ограничения с россиян.