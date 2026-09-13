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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Запорожье и Днепропетровск в огне: за атаки на города РФ ответили мгновенно

Евгений Биятов / РИА Новости
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Российские военные нанесли удары по металлургическому комбинату «Запорожсталь» и по электроплавильному комплексу металлургического завода «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске, поставляющему металлопрокат для нужд ВСУ. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко объяснил выбор этих целей и значение их уничтожения для ВСУ.

«Характер ударов и география их нанесения свидетельствуют о том, что внимание уделено большим областным центрам, в которых находится основная масса всех грузов ВСУ, начиная от вооружения и медикаментов и заканчивая продуктами питания и боеприпасами. Днепропетровск и Запорожье расположены на Днепре с разветвлённой сетью мостов, по которым эти грузы [доставляются] по всей линии передовой», — сказал он.

Эксперт объяснил, что на территории меткомбинатов ВСУ размещают свои склады и цеха по сборке дронов. Удары по этим объектам наносятся реактивными «Геранями» и «Бандеролями».

«Когда по таким комбинатам, крупным предприятиям, занимающим огромные территории, наносятся удары, надо понимать, что там расположена масса сопутствующих производств и складов. Эти территории удобны ВСУ тем, что полностью ограждены и охраняются. К ним ограничен доступ и имеются многочисленные подъездные пути, позволяющие через разные выезды оперировать техникой, грузами и так далее», — отметил собеседник издания.

Онуфриенко подчеркнул, что удары по украинским областным центрам будут только усиливаться, а номенклатура применяемых боеприпасов будет расширяться.
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