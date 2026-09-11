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В Киеве базы ВСУ и НАТО разорвало на части: главная новость СВО 11 сентября

Соцсети
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

В Киеве и области в ночь на 11 сентября прогремела серия мощных взрывов. Под удар попали значимые для украинских боевиков военные объекты. 

Напомним, в Киеве и области ночью и утром прогремело минимум 9 мощных взрывов. Удары по военным объектам были зафиксированы в Боярке, Василькове, Яготине, Вышгороде, Южном и самом Киеве. 

Позже в сети появились последствия точных ударов - на фото и видео гигантские столбы дыма. Один из прилетов пришелся на аэродром в Гостомеле. 

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара. 

«В Гостомель прилетало еще вчера вечером, был сильный пожар. Под удар мог попасть склад с боеприпасами. Но на первых фото, которые еще при дневном свете были сделаны, виден черный дым. Это значит, что по горюче-смазочным материалам тоже прилетело», - пояснил военный эксперт.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что там же могли находиться на хранении беспилотники ВСУ, которые позже могли запустить в направлении российских регионов. 

«Вряд ли там были серьезные летательные аппараты, особенно после Василькова, где истребитель МиГ-29 поразили. Но помещение там хорошее, добротное, складировали, видимо, беспилотники и боеприпасы. Вот наведались к ним», - пояснил военный эксперт.

Важно отметить, что Гостомель - это поселок городского типа в Бучанском районе Киевской области. Он расположен на реке Ирпень, в 7 км к северо-западу от Киева, входит в киевскую агломерацию.

Местный аэродром «Антонов» ранее уже попадал под удар, поскольку ВСУ постоянно используют его в военных целях. Он является одним из крупнейших грузовых авиаузлов Восточной Европы и основной базой авиакомпании «Авиалинии Антонова».

По данным Минобороны РФ, в Гостомеле также поразили логистический центр, который ВСУ использовали в своих целях. Еще одной целью, по данным военного ведомства, стал дата-центр. 

«Эти удары поражают логистику ВСУ. Под удар попадает все то, что работает на ВСУ, в том числе и дата-центр. Российские военные наносят удары по тем местам, которые обеспечивают украинских боевиков и киевский режим в целом. Но пока боевики продолжают сопротивляться», - пояснил военный эксперт.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 сентября в результате точного удара был поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивающий хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.

По данным военных экспертов, именно подобные центры помогают военным ВСУ координировать боевую работу.

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