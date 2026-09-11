Украинские правоохранители подтвердили, что Вооруженные силы Украины и Служба безопасности страны применяют гражданские объекты и жилую застройку в качестве «живого щита». Такой вывод можно сделать, рассматривая сообщения врага о расследовании последствий взрыва в поселке Мила.

Прикрылись людьми

Объект в Миле был организован решением руководителя одного из подразделений обеспечения Службы безопасности Украины. Ныне подозреваемый вояка врага отвечал за обустройство и функционирование склада с боеприпасами недалеко от Киева.

И, как следует из документов, именно он решил разместить склад в помещении бывшего овощехранилища и рядом с жилой застройкой. Как замечается в материалах врага, при принятии такого решения не было принято всех мер контроля за безопасностью и взрывчаткой, а само помещение не соответствовало требованиям к складам боеприпасов. Причем подтвердилось и очевидное: боеприпасы на месте были сложены в «большом количестве». Так что их потеря оказалась болезненной для противника.

Всплыла и еще одна деталь. Так как склад имел столько нарушений еще на моменте решения о его создании, то детали его размещения в СБУ не стали согласовывать ни с правоохранителями, ни с подразделениями ПВО. Горит на все деньги! Удар ярости по складам. Над Киевом вырос черный гриб Подробнее

Погибли 35 человек

В результате действий СБУ произошла закономерная ситуация. ВС РФ атаковали военный склад, который после детонировал. Из-за действий киевских боевиков, решивших, что размещение склада с БК рядом с жилыми домами — хорошая идея, погибли 35 человек. Еще один числится пропавшим без вести.

Кроме того, оказались повреждены еще 191 частный дом, 14 многоквартирных и многие другие объекты, включая пансионат для пожилых людей. Причем всего это можно было избежать, если бы враг просто предпочел не размещать здание рядом с мирным населением.

Пустили военные грузы по гражданским маршрутам

Впрочем, ситуация в Миле — это лишь вершина айсберга. ВС РФ давно уже поражают терминалы «Новой почты» на Украине. Это гражданская структура, которая с началом СВО фактически была подчинена военной машине Зеленского. Через нее в последние месяцы следуют огромные потоки военных грузов, которые передает Запад.

Заметны и поражения магазинов «Эпицентр». Фирма также еще с самого начала СВО начала использоваться Киевом в качестве живого щита. В последнее время она занималась продажей товаров двойного назначения. А кроме того, размещала на своей территории различные грузы, которые туда доставляли ВСУ.

Однако есть пример, который ставит под удар вообще все фуры в стране. Еще летом Киев горделиво показал, как запускает ударные БПЛА из кузовов самых обычных фур. В результате ВС РФ теперь регулярно поражают стоянки с тонарами для предотвращения ударов вглубь России. Ну, а что уж там в кузове — никому и дела нет. ВСУ сами решили, что прикрываться гражданскими машинами им важнее. Тайна бункера СБУ. Под взорванным в Киеве зданием прячут особый объект Подробнее

«Их это не волнует»

СБУ давно не считаются с гибелью гражданских, впрочем, как и остальная часть ВСУ, отмечает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Им по барабану на все это. Вспомните, как противник размещал установки ПВО в жилых кварталах и вел огонь из них. Или в других случаях прикрывался людьми. Киев целенаправленно идет на подобное, игнорируя последствия», — отмечает собеседник.

Дандыкин подчеркивает, что в том, что решение о размещении склада с боеприпасами у жилых домов принимали именно в СБУ, также нет ничего удивительного. «Это карательная служба, которая отличилась множеством терактов. По большому счету, за все ее действия она должна быть объявлена террористической организацией. Те шаги, которые предпринимают в СБУ, — терроризм в чистом виде», — подвел итог собеседник.