Власти ФРГ проводят проверку, обеспечил ли немецкий Deutsche Bank защиту конфиденциальности клиентов на фоне масштабной утечки внутренних документов компании, заявил уполномоченный по защите данных Гессена Александр Росснагель.

«Я провожу расследование на предмет того, внедрил ли Deutsche Bank надлежащие технические и организационные меры для обеспечения уровня защиты, соответствующего рискам», - приводит его слова газета Handelsblatt.

Росснагель также сообщил, что ему предстоит установить, уведомил ли Deutsche Bank клиентов об утечке их данных. По словам уполномоченного, он направил в банк требование предоставить дополнительную информацию и документы в рамках расследования.

Ранее сообщалось, что в СМИ утекли около 15 млн внутренних документов Deutsche Bank, которые раскрыли транзакции клиентов банка. Также выяснилось, что Deutsche Bank на протяжении нескольких лет обслуживал финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации.