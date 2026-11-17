Немецкий Deutsche Bank на протяжении нескольких лет обслуживал финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за торговлю несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, несмотря на внутренние предупреждения о подозрительных операциях. Об этом сообщают Der Spiegel и телеканал ZDF со ссылкой на материалы международного расследования Inside Deutsche Bank.

В расследовании участвовали более 200 журналистов; они изучили свыше 15 млн внутренних документов и электронных писем банка. По этим данным, Эпштейн стал клиентом Deutsche Bank в 2013 году — уже после того, как отбыл наказание по уголовному делу 2008 года. Решение об обслуживании, как утверждается, одобрили подразделения банка по управлению активами, борьбе с отмыванием денег и репутационным рискам.

Согласно отчёту главы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Брайана Хагерти от 7 мая 2020 года, банк выявил 3135 подозрительных транзакций, связанных с Эпштейном и его окружением. Сумма операций оценивается примерно в $580 млн, пишет. ZDF. По итогам проверок было составлено 21 уведомление о подозрительной активности (SAR). В отчёте упоминались платежи женщинам, деятельность подставных компаний и переводы предполагаемым соучастникам Эпштейна. Отдельно указывалось, что банк обрабатывал платежи компании, оплачивавшей проживание женщин из Восточной Европы на частном острове Эпштейна Литл-Сент-Джеймс.

Deutsche Bank решил прекратить отношения с Эпштейном в декабре 2018 года, а последние счета закрыл в июле 2019-го — через три дня после его ареста ФБР. По данным Der Spiegel, за время обслуживания банк заработал на Эпштейне около €1 млн. Позже в Deutsche Bank назвали решение взять его клиентом ошибкой и выразили сожаление.

В 2019 году Эпштейна снова арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними; через месяц он был найден мёртвым в камере. Судебно-медицинский эксперт пришёл к выводу, что смерть финансиста могла наступить в результате убийства. Его соратница Гислейн Максвелл получила 20 лет за пособничество в торговле людьми.

Комментировать отношения с конкретными клиентами в кредитной организации отказались. ZDF отмечает, что утечка грозит банку исками и новыми проверками; в текущем году в его офисах уже прошло не менее четырёх обысков.