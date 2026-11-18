Российские хакеры могут жестко ответить на киберугрозы главы евродипломатии Каи Каллас и взломать ее базы данных. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал хакер PalachPro.

«Взломать Каллас в теории можно, как и любого другого чиновника. Вопрос в ресурсах, времени и уровне подготовки. В развитых странах Европы с безопасностью в целом неплохо, но далеко не идеально. Даже у крупных ведомств бывают утечки и косяки сотрудников», — объяснил он.

Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз может выкрасть сведения о российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации (СВО), чтобы ввести против них санкции.