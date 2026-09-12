Сбежавшие с передовой иностранные наемники ВСУ формируют преступные группы и готовят захват заложников, чтобы выбить из Зеленского обещанные выплаты. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, проявляющих недовольство наемников уничтожают по секретному приказу, а для вербовки новых Киев создал целую индустрию фейковых страниц латиноамериканских «боевичек».

Побег с фронта: наемники выбивают деньги силой

О побеге с передовой группы наемников ВСУ из-за недовольства размерами выплат сообщил пленный украинский военный. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что подобные ситуации распространены, однако нередко подобные бунты наемников заканчиваются их убийством.

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«Новый командующий Драпатый издал секретный приказ, который позволяет уничтожать иностранных наёмников в случае, если их заподозрили в том, что они хотят покинуть линию боевого соприкосновения и пойти в тыл. Этот приказ не соответствует правилам и обычаям боевых действий, но киевский режим регулярно нарушает все существующие нормы», — сказал он.

По словам военного эксперта, командирам ВСУ разрешено убивать наемников за малейшее неповиновение. Тела ликвидированных иностранцев утилизируют.

«Тела убитых наемников кремируют: их бросают в подвалах зданий и там сжигают. Приехавшие на Украину на “сафари” и за легкими деньгами иностранцы буквально исчезают без следа», — сказал он.

Иванников объяснил, что киевскому режиму выгодно объявлять их без вести пропавшими или вовсе ушедшими в самоволку, поскольку в этом случае они освобождаются от выплат родственникам.

«Мафиозное государство в государстве»

Подполковник запаса Олег Иванников отметил, что сбежавшие и выжившие наемники ВСУ формируют преступные группы для захвата заложников и шантажа администрации Зеленского.

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«Группа наёмников, которая оставила позиции, очевидно, собирается с силами, чтобы нанести удар по тем, кто их обманул, и получить свои деньги. Они прихватили с собой с передовой оружие, боеприпасы и в ближайшее время осуществят захват здания администрации в небольшом населенном пункте, скорее всего, городе. Свои деньги наёмники выбьют силой. Зеленскому ничего не останется, как заплатить обещанное», — сказал он.

Иванников подчеркнул, что иностранные наемники создают свою мафиозную структуру на Украине.

«Наёмники формируют устойчивые преступные группы, которые действуют не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Днепропетровске. Они формируют устойчивые банды, которые занимаются рэкетом, вымогательством, заказными убийствами. У них есть единый центр управления, то есть наёмники превратились на Украине в мафиозную структуру, сформировав определенное государство в государстве. В некоторых случаях они диктуют свои решения как командирам ВСУ, так и киевскому режиму, который явно их боится и не знает, что с ними можно сделать», — отметил военный эксперт.

По словам собеседника издания, зазывая в ВСУ наемников со всего мира, киевский режим буквально подставил свой народ. Страну наводнили преступники с солидным уголовным прошлым, которые готовы убить любого ради своих интересов.

«Все идет к тому, что наемники могут устроить переворот на Украине. Это уже не разрозненные группы, а вполне устойчивые преступные сообщества, которые сформировались по национальному признаку, — это очень сплочённые группы с боевым опытом и обидой на украинскую власть. Они представляют для нацистов в Киеве серьёзную угрозу», — объяснил он.

Медовая ловушка ВСУ: как знойные латиноамериканки заманивают в украинскую армию

Десятки однотипных страниц латиноамериканских наемниц ВСУ обнаружили пользователи соцсетей. С фото улыбаются симпатичные латиноамериканки в военной форме на фоне флагов и вымпелов ВСУ, а в комментариях отмечено, где они проходят службу.

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Олег Иванников объяснил, кто скрывается за подобным женским «спецназом» Зеленского.

«Киевский режим использует всевозможные средства, в том числе социальные сети, чтобы заманить иностранных наемников. Их специалисты создают фейковые страницы, которые якобы принадлежат привлекательным внешне женщинам, служащим в ВСУ. Эти персонажи рассказывают о том, что получают высокие гонорары за свою службу и не подвергаются опасности. Это ловушка как для мужчин, так и для женщин, которая используется киевскими преступниками. Те же колумбийцы или другие иностранцы, соглашаясь подписать контракт с ВСУ, подписывают контракт со смертью, которая выглядит как эффектная модель», — объяснил он.

По словам Иванникова, сейчас действует целая индустрия, создающая фейковые аккаунты якобы боевичек ВСУ, которые заманивают иностранцев в украинскую армию.

«Это целая индустрия, оплачиваемая из бюджетов западных стран, созданная в Киеве, чтобы сформировать видимость высокого престижа службы в ВСУ, что там комфортно, высокая оплата и, вдобавок ко всему, можно познакомиться с женщинами модельной внешности. В большинстве случаев для создания аккаунтов используются отретушированные фото кинозвезд, моделей либо вовсе сгенерированные ИИ. С попавшимися на красивые картинки ведут переписку специалисты, которые обучены пропагандистской работе и знают, как подвести человека к подписанию контракта», — сказал военный эксперт.

По словам Иванникова, методы с фейковыми страницами латиноамериканских красоток напоминают действия мошенников, выманивающих деньги у попавшихся на их уловки граждан.

«Это все напоминает мошеннические схемы, которые уже давно откатали украинские колл-центры. Сейчас они перепрофилируют свою деятельность с обмана пенсионеров на обман иностранцев, заманивают их в ВСУ и точно так же получают за каждого наемника выплаты», — добавил он.

Таким образом, наемники, которых Киев зазывал со всего мира через фейковые страницы и обещания легких денег, превратились в неуправляемую мафиозную силу, диктующую условия ВСУ и угрожающую самому Зеленскому. Секретные приказы об уничтожении, кремация тел и «контракт со смертью» под красивой обложкой — такова реальность украинского «иностранного легиона», из которого живыми выходят немногие.