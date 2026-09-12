Сбежавшие с передовой иностранные наемники ВСУ формируют преступные группы и готовят захват заложников, чтобы выбить из Зеленского обещанные выплаты. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, проявляющих недовольство наемников уничтожают по секретному приказу, а для вербовки новых Киев создал целую индустрию фейковых страниц латиноамериканских «боевичек».
Побег с фронта: наемники выбивают деньги силой
О побеге с передовой группы наемников ВСУ из-за недовольства размерами выплат сообщил пленный украинский военный. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что подобные ситуации распространены, однако нередко подобные бунты наемников заканчиваются их убийством.
«Новый командующий Драпатый издал секретный приказ, который позволяет уничтожать иностранных наёмников в случае, если их заподозрили в том, что они хотят покинуть линию боевого соприкосновения и пойти в тыл. Этот приказ не соответствует правилам и обычаям боевых действий, но киевский режим регулярно нарушает все существующие нормы», — сказал он.
По словам военного эксперта, командирам ВСУ разрешено убивать наемников за малейшее неповиновение. Тела ликвидированных иностранцев утилизируют.
«Тела убитых наемников кремируют: их бросают в подвалах зданий и там сжигают. Приехавшие на Украину на “сафари” и за легкими деньгами иностранцы буквально исчезают без следа», — сказал он.
Иванников объяснил, что киевскому режиму выгодно объявлять их без вести пропавшими или вовсе ушедшими в самоволку, поскольку в этом случае они освобождаются от выплат родственникам.
«Мафиозное государство в государстве»
Подполковник запаса Олег Иванников отметил, что сбежавшие и выжившие наемники ВСУ формируют преступные группы для захвата заложников и шантажа администрации Зеленского.
«Группа наёмников, которая оставила позиции, очевидно, собирается с силами, чтобы нанести удар по тем, кто их обманул, и получить свои деньги. Они прихватили с собой с передовой оружие, боеприпасы и в ближайшее время осуществят захват здания администрации в небольшом населенном пункте, скорее всего, городе. Свои деньги наёмники выбьют силой. Зеленскому ничего не останется, как заплатить обещанное», — сказал он.
Иванников подчеркнул, что иностранные наемники создают свою мафиозную структуру на Украине.
«Наёмники формируют устойчивые преступные группы, которые действуют не только на линии боевого соприкосновения, но и в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Днепропетровске. Они формируют устойчивые банды, которые занимаются рэкетом, вымогательством, заказными убийствами. У них есть единый центр управления, то есть наёмники превратились на Украине в мафиозную структуру, сформировав определенное государство в государстве. В некоторых случаях они диктуют свои решения как командирам ВСУ, так и киевскому режиму, который явно их боится и не знает, что с ними можно сделать», — отметил военный эксперт.
По словам собеседника издания, зазывая в ВСУ наемников со всего мира, киевский режим буквально подставил свой народ. Страну наводнили преступники с солидным уголовным прошлым, которые готовы убить любого ради своих интересов.
«Все идет к тому, что наемники могут устроить переворот на Украине. Это уже не разрозненные группы, а вполне устойчивые преступные сообщества, которые сформировались по национальному признаку, — это очень сплочённые группы с боевым опытом и обидой на украинскую власть. Они представляют для нацистов в Киеве серьёзную угрозу», — объяснил он.
Медовая ловушка ВСУ: как знойные латиноамериканки заманивают в украинскую армию
Десятки однотипных страниц латиноамериканских наемниц ВСУ обнаружили пользователи соцсетей. С фото улыбаются симпатичные латиноамериканки в военной форме на фоне флагов и вымпелов ВСУ, а в комментариях отмечено, где они проходят службу.
Олег Иванников объяснил, кто скрывается за подобным женским «спецназом» Зеленского.
«Киевский режим использует всевозможные средства, в том числе социальные сети, чтобы заманить иностранных наемников. Их специалисты создают фейковые страницы, которые якобы принадлежат привлекательным внешне женщинам, служащим в ВСУ. Эти персонажи рассказывают о том, что получают высокие гонорары за свою службу и не подвергаются опасности. Это ловушка как для мужчин, так и для женщин, которая используется киевскими преступниками. Те же колумбийцы или другие иностранцы, соглашаясь подписать контракт с ВСУ, подписывают контракт со смертью, которая выглядит как эффектная модель», — объяснил он.
По словам Иванникова, сейчас действует целая индустрия, создающая фейковые аккаунты якобы боевичек ВСУ, которые заманивают иностранцев в украинскую армию.
«Это целая индустрия, оплачиваемая из бюджетов западных стран, созданная в Киеве, чтобы сформировать видимость высокого престижа службы в ВСУ, что там комфортно, высокая оплата и, вдобавок ко всему, можно познакомиться с женщинами модельной внешности. В большинстве случаев для создания аккаунтов используются отретушированные фото кинозвезд, моделей либо вовсе сгенерированные ИИ. С попавшимися на красивые картинки ведут переписку специалисты, которые обучены пропагандистской работе и знают, как подвести человека к подписанию контракта», — сказал военный эксперт.
По словам Иванникова, методы с фейковыми страницами латиноамериканских красоток напоминают действия мошенников, выманивающих деньги у попавшихся на их уловки граждан.
«Это все напоминает мошеннические схемы, которые уже давно откатали украинские колл-центры. Сейчас они перепрофилируют свою деятельность с обмана пенсионеров на обман иностранцев, заманивают их в ВСУ и точно так же получают за каждого наемника выплаты», — добавил он.
Таким образом, наемники, которых Киев зазывал со всего мира через фейковые страницы и обещания легких денег, превратились в неуправляемую мафиозную силу, диктующую условия ВСУ и угрожающую самому Зеленскому. Секретные приказы об уничтожении, кремация тел и «контракт со смертью» под красивой обложкой — такова реальность украинского «иностранного легиона», из которого живыми выходят немногие.