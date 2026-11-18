На проведение трехстороннего саммита Россия — США — Китай в Шэньчжэне отводится час, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Не больше часа», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько продлится встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главы РФ и КНР на двусторонних переговорах 18 ноября в Шэньчжэне коснулись темы предстоящей трехсторонней встречи с Трампом. При этом ни о какой предварительной «сверке часов» или «распределении ролей» между Москвой и Пекином речи не было, отметил он.

Напомним, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне стартовал 18 ноября. Путин выступил на Деловом форуме АТЭС и провел переговоры, в частности, с Си Цзиньпином. 19 ноября Путин примет участие в трехсторонней встрече с лидером КНР и президентом США.