Стало известно, как уменьшить запах из выгребной ямы и реже ее откачивать

Неприятный запах из выгребной ямы можно уменьшить с помощью биопрепаратов на основе микроорганизмов. Об этом пишет URA.RU.

Микроорганизмы перерабатывают органическую часть стоков, благодаря чему при подходящих условиях уменьшается количество органического осадка и интенсивность запаха. Эффективность биологической очистки зависит от конструкции канализации, объема стоков и других факторов.

На работу бактерий влияют температура, кислотность среды, состав стоков и используемая бытовая химия. Агрессивные дезинфицирующие средства могут нарушать биологические процессы и снижать эффективность препаратов.

В качестве питательной основы для бактерий иногда используют картофельный отвар с сахаром. Для этого можно взять около одного литра несоленого отвара и 10–20 г сахара. Смесь необходимо прогреть и полностью остудить перед добавлением микроорганизмов. После внесения бактерий кипятить состав нельзя.

При этом домашняя смесь не является полноценным биопрепаратом. Более предсказуемый результат может дать специализированная бактериальная культура при использовании в соответствии с инструкцией производителя.

Биопрепараты стоит рассматривать как средство регулярного обслуживания автономной канализации. Если выгребная яма быстро наполняется, дренаж перестал работать или емкость переполнена, потребуется откачка и проверка системы. Обещания полностью очистить яму за несколько дней не соответствуют возможностям биологического метода.

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