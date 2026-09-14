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Врач Чернышова назвала «бактериальные бомбы», которые есть в каждом доме

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Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Главным рассадником инфекций являются гаджеты, которыми люди пользуются на улице и дома, однако и в самой квартире есть ряд особо опасных вещей, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru врач Надежда Чернышова. 

Специалист отметила, что больше всего бактерий в доме находится на дверных ручках, клавиатуре и компьютерной мыши. 

«Если брать самую грязную вещь в доме, то это будет губка для мытья посуды. На ней просто миллиарды бактерий, вирусов, грибов и всего, чего угодно. Рекомендуется менять губку раз в неделю или как минимум раз в неделю ее стерилизовать. Для этого ее нужно прокипятить или намочить, добавить моющее средство и положить в микроволновку на 2-3 минуты», - отметила врач.

Чернышова добавила, что есть еще одно правило, которое может защитить человека. 

«Естественно, много бактерий под крышкой унитаза. Чтобы они не разлетались, нужно закрывать крышку в момент смывания», - сказала она.

Ранее врач Чернышова сказала, как долго вирусы живут на одежде и коже человека.
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