Врач Боханов предупредил, почему нельзя игнорировать позывы в туалет

Регулярное игнорирование позывов к мочеиспусканию не приводит к механическому разрыву мочевого пузыря, но может спровоцировать инфекционные и хронические заболевания мочевыводящих путей. Об опасных последствиях привычки терпеть «Газете.Ru» рассказал уролог Леонид Боханов.

Специалист отметил, что здоровый орган способен выдержать объем до полутора литров, однако длительное переполнение запускает патологические механизмы. Самой частой угрозой при переполнении становится пузырно-мочеточниковый рефлюкс, при котором моча под высоким давлением устремляется обратно в почки и заносит туда бактерии. Это состояние быстро приводит к развитию пиелонефрита с характерной лихорадкой и сильной болью в пояснице. Параллельно возрастает риск острого цистита из-за активного размножения патогенной флоры на растянутой слизистой оболочке.

Хроническое сдерживание позывов вызывает потерю тонуса мышечной стенки и формирование остаточной мочи, что в дальнейшем грозит образованием камней и дивертикулов. У женщин подобная привычка часто приводит к гиперактивности мочевого пузыря, когда даже минимальное скопление жидкости вызывает непреодолимое желание посетить уборную. Травматический разрыв органа происходит исключительно при физическом ударе или дорожно-транспортном происшествии на фоне сильного переполнения и требует немедленного хирургического вмешательства.

Нормой считается опорожнение мочевого пузыря от четырех до семи раз в сутки при равномерном потреблении воды. Врач настоятельно рекомендует посещать туалет в течение пятнадцати минут после появления первого позыва и избегать натуживания. Особенно важно соблюдать это правило мужчинам старше пятидесяти лет, так как перенапряжение ускоряет развитие проблем с предстательной железой.

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